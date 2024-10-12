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Израиль усиливает наступление на севере Газы и в Ливане

Жители разрушенного в результате израильского удара дома в Бейруте забирают вещи
Жители разрушенного в результате израильского удара дома в Бейруте забирают вещи Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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ЦАХАЛ возвращается в некоторые районы Газы, чтобы помешать перегруппировке ХАМАС. Наступательная операция против "Хезболлах" продолжается в Ливане. Иран продолжит поддерживать группировки в борьбе против Израиля

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По меньшей мере 22 человека стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа минувшей ночью, в то время как войска ЦАХАЛ продолжают продвигаться вглубь района Джабалия на севере анклава и приказали мирному населению эвакуироваться.

Израиль начал наступление на севере Газы на прошлой неделе, которое, по его словам, было направлено на то, чтобы остановить перегруппировку ХАМАС.

Одновременно ЦАХАЛ усилил воздушную и наземную кампанию против "Хезболлах" в Ливане.

По данным СМИ, израильский авиаудар был нанесен по жилому дому в прибрежном районе Зарут к югу от Бейрута, жертвами которого стали 4 человека и 14 получили ранения.

При этом "Хезболлах" продолжает обстреливать территорию Израиля. В священный для иудеев Йом Кипур по северу страны были выпущены несколько сотен ракет.

Накануне временные силы ООН в Ливане заявили, что их штаб-квартира в Накуре снова подверглась обстрелу, двое миротворцев получили ранения.

Спикер иранского парламента посетил место израильского авиаудара по Бейруту, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей.

Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что Тегеран продолжит поддерживать ливанцев и палестинцев в борьбе против Израиля.

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что приоритетной задачей Ливана сейчас является достижение прекращения огня.

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