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Украинские атаки на объекты на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре военных действий в Украине, если у Киева будут материальная база, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки в РФ.

Такова последняя оценка аналитического центра Института изучения войны (ISW) после атак ВСУ в среду и четверг по базе хранения беспилотников "Шахед" в Краснодарском крае и складу боеприпасов в Республике Адыгея в России.

По данным украинского Генштаба, на объекте под Октябрьским в Краснодарском крае находилось около 400 беспилотников "Шахед".

ISW отмечает, что российские войска используют беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам и расходуют около 10 000 артиллерийских снарядов в день, нанося удары по прифронтовым украинским позициям.

По мнению американского аналитического центра, хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные действия России, повторные удары по складам боеприпасов могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тыловых районах.

По мнению ISW, это будет сделано для того, чтобы смягчить последствия таких ударов за счет массового использования российской логистики для поддержки войны в Украине.

Хронология украинских ударов

Украина нанесла первый удар по складу боеприпасов в Торопце Тверской области 18 сентября. Затем последовали другие крупные атаки, в частности на базу в Октябрьском в той же области и складу боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края 21 сентября.

В среду ВСУ атаковали склад ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области. В четверг был нанесен удар по военному аэродрому Ханская и складу боеприпасов в Республике Адыгея.

Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил изданию The Kyiv Independent, что во время последней атаки на аэродроме находились 57 военных самолетов, учебно-тренировочный самолет и вертолеты.

Генштаб Украины сообщил, что на авиабазе Ханская базируются истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27 российских ВВС.

Украинское издание "Суспильне" сообщило, что, по данным его источников, российские войска используют авиабазу в Адыгее для дозаправки самолетов при нанесении авиаударов по прифронтовым украинским силам и населенным пунктам.

Почти каждый раз российские региональные власти сообщают, что большинство беспилотников было сбито.

Удар по нефтебазе в аннексированном Крыму

В понедельник украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшей нефтебазе в незаконно аннексированном Крыму. Удар спровоцировал огромный пожар, бушующий с пятницы, то есть уже пять дней с момента атаки.

Игорь Ткаченко, назначенный Москвой глава местной администрации, сначала подтвердил, что загорелся склад топлива, не упомянув об атаке. Позже он сообщил, что более тысячи человек были эвакуированы, поскольку пламя охватило более 2 500 квадратных метров.

Феодосийский терминал уже подвергался атаке украинских беспилотников в марте. Тогда был поврежден главный топливопровод, что привело к пожару, на тушение которого ушло более часа.

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Кроме Феодосии, только один подобный терминал, расположенный в Севастополе, обслуживает российских военных и Черноморский флот РФ.

По мнению ISW, удары ВСУ по объектам в РФ могут иметь еще больший эффект в будущем, если Киеву дадут добро на использование западных систем.

Вместе с продолжающимся развитием собственных возможностей Украины по нанесению дальних ударов, снятие ограничений может позволить украинским силам использовать уязвимости в обороне РФ до того, как Москва развернет более эффективные контрмеры.

"Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре военных действий в Украине, если ВСУ будут располагать материальной базой, возможностями и разрешением на проведение такой масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России в больших масштабах", - говорится в отчете ISW.