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«Милтон» обрушился на Флориду

Скорость ветра достигала 200 км/ч
Скорость ветра достигала 200 км/ч Авторское право Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Несмотря на ослабление стихии, власти пока не отменяют чрезвычайные меры

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Ураган «Милтон» обрушился на Флориду: в ночь на четверг по местному времени стихия вышла на сушу. В некоторых районах выпало до 400 мм осадков. Скорость ветра достигала 200 км/ч.

Полиция Флориды сообщает о нескольких погибших, однако пока не приводит подробностей. Почти три миллиона потребителей остались без света, разрушены и повреждены более 120 зданий.

При выходе на сушу «Милтон» был ураганом 3-й категории. Но уже в течение нескольких часов его сила снизилась до 1-й, наименьшей категории.

Тем не менее, несмотря на ослабление стихии, власти призывают людей оставаться дома или в укрытиях до дальнейшего уведомления.

Перед ударом десятки тысячи жителей Флориды отправились в убежища, организованные по всему побережью штата. Обязательная эвакуация была объявлена в 14 округах штата.

Ещё до выхода «Милтона» на сушу по Флориде пронеслись по меньшей мере два крупных торнадо, и властям только предстоит оценить ущерб от них.

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