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Может ли что-либо помешать выделению Киеву 35 млрд евро от замороженных активов РФ?

Архив: председатель Еврокомиссии, глава Евросовета и президент Украины в Брюсселе, 2023 г.
Архив: председатель Еврокомиссии, глава Евросовета и президент Украины в Брюсселе, 2023 г. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Может ли что-либо помешать выделению Киеву 35 миллиардов евро, "зелёный свет" которому Евросоюз дал в среду? Мнения опрошенных Euronews экспертов.

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Евросоюз даёт "зелёный свет" выделению Киеву 35 миллиардов евро. Заём будет постепенно погашаться за счёт процентов по российским активам, замороженным в начале вторжения в Украину.

По оценкам, российские валютные резервы составляют до 270 миллиардов евро, из которых 210 миллиардов евро находятся в ЕС. Так называемая "непредвиденная прибыль" оценивается в 2,5-3 миллиарда евро в год.

Достигнутое в июне первоначальное соглашение предусматривало, что страны G7 предоставят Киеву 45 миллиардов евро до конца года. В конечном итоге ЕС придётся взять на себя больше: Вашингтон заявил, что будет участвовать при условии продления европейских санкций против Москвы.

Существует риск, что по ряду причин санкции против российских активов не будут продлены, поскольку для этого необходимо единодушное согласие. При его отсутствии будущие доходы от российских активов не могут быть гарантированы
Светлана Таран
научный сотрудник Центра европейской политики

Голосование по продлению антироссийских санкций проводится каждые полгода, необходимо абсолютное большинство. Многие в Брюсселе хотели бы голосовать по этому вопросу раз в три года. Так, США считают, что при блокировке санкций одним из государств-членов под угрозой оказывается стратегия в целом.

Венгрия, со своей стороны, уже заявила о том, что не согласится на какое-либо изменение режима санкций до объявления результатов президентских выборов в США.

Соединённые Штаты, к примеру, могут рассмотреть возможность предоставления дополнительной помощи во второй половине следующего года, после выборов. Но нет никакой гарантии, что это как-либо продвинется. В частности, высказываются опасения, что выборы выиграет Дональд Трамп. Какими будут его планы как в отношении помощи Киеву, так и в отношении продвижения к прекращению огня
Кристин Берзина
аналитик немецкого Фонда Маршалла

У Киева будет полная свобода в том, что касается использования этих фондов.

Слово отныне - за Европарламентом, который должен одобрить это соглашение.

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