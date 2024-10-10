Может ли что-либо помешать выделению Киеву 35 миллиардов евро, "зелёный свет" которому Евросоюз дал в среду? Мнения опрошенных Euronews экспертов.
Евросоюз даёт "зелёный свет" выделению Киеву 35 миллиардов евро. Заём будет постепенно погашаться за счёт процентов по российским активам, замороженным в начале вторжения в Украину.
По оценкам, российские валютные резервы составляют до 270 миллиардов евро, из которых 210 миллиардов евро находятся в ЕС. Так называемая "непредвиденная прибыль" оценивается в 2,5-3 миллиарда евро в год.
Достигнутое в июне первоначальное соглашение предусматривало, что страны G7 предоставят Киеву 45 миллиардов евро до конца года. В конечном итоге ЕС придётся взять на себя больше: Вашингтон заявил, что будет участвовать при условии продления европейских санкций против Москвы.
Голосование по продлению антироссийских санкций проводится каждые полгода, необходимо абсолютное большинство. Многие в Брюсселе хотели бы голосовать по этому вопросу раз в три года. Так, США считают, что при блокировке санкций одним из государств-членов под угрозой оказывается стратегия в целом.
Венгрия, со своей стороны, уже заявила о том, что не согласится на какое-либо изменение режима санкций до объявления результатов президентских выборов в США.
У Киева будет полная свобода в том, что касается использования этих фондов.
Слово отныне - за Европарламентом, который должен одобрить это соглашение.