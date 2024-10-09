By Euronews

Пилот турецкой авиакомпании умер в небе за штурвалом самолета

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Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Из-за этого воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Нью-Йорке.

"Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 между Сиэтлом и Стамбулом, потерял сознание во время полета, - сообщил подробности инцидента пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн. - Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления".

Пилоту, работавшему в Turkish Airlines с 2007 года, было 59 лет. По словам Устюна, в марте он прошел осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном Генеральным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, препятствующих выполнению им своих обязанностей.

"Наш самолет совершил посадку в Нью-Йорке, возвращение пассажиров домой планируется через нью-йоркский аэропорт, - сказал представитель авиакомпании. - Как семья Turkish Airlines, мы желаем Божьей милости нашему капитану и терпения всем его коллегам и близким, особенно его скорбящей семье".