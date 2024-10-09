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В Таиланде жертвами наводнения стали два слона

Слоны захлебнулись в мощных паводковых водах
Слоны захлебнулись в мощных паводковых водах Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Национальный парк — заповедник для слонов — понёс значительный ущерб

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В Таиланде жертвами наводнения стали два слона, которые жили в заповеднике — центре по реабилитации этих животных.

Ранее на Таиланд обрушился тайфун «Яги». Из-за стихийного бедствия в заповеднике пришлось объявить эвакуацию. Более сотни слонов удалось спасти, но двое захлебнулись в мощных паводковых водах. Их тела были обнаружены ниже по течению вышедшей из берегов реки. Ещё один слон числится пропавшим без вести.

Инфраструктура заповедника понесла значительный ущерб. Руководство парка обратилось к властям страны с просьбой о помощи.

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