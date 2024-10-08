Европейская программа «планетарной обороны»

By Euronews

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С мыса Канаверал американская ракета Falcon 9 вывела в космос европейский спутник «Гера» — часть амбициозной программы «планетарной обороны», защиты Земли от астероидов.

«Гера» будет исследовать систему астероидов, в один из которых два года назад намеренно врезался аппарат НАСА. «Гера» оценит результаты столкновения и поможет учёным внести коррективы в будущие расчёты.

Ян Карнелли, руководитель проекта Hera:

«С помощью „Геры“ мы создаём страховку — страхование жизни планеты Земля, можно сказать. Мы демонстрируем, что можем не просто отклонить астероид, но и проверяем результаты, чтобы применить их для других астероидов».

В проекте приняли участие 70 компаний из 18 европейских стран. Программа заняла 4 года, что, по словам специалистов, достаточно быстро для того, чтобы отреагировать на возможную астероидную угрозу.

«Гера» — масштабный европейский проект. Здесь на аппарат пришли посмотреть короли Испании и Нидерландов Mischa Schoemaker/Mischa Schoemaker

Майкл Кюпперс, научный сотрудник проекта Hera:

«Это первая программа „планетарной обороны”, а также на сегодня это и самая быстрая из осуществлённых в Европе космических программ. Это доказывает, что если однажды нам придется действительно отклонять астероид, мы сможет сделать это быстро».

Два года назад американский аппарат DART врезался в небольшой астероид Диморф, который вращался вокруг более крупного. В результате столкновения орбита цели изменилась, что доказало принципиальную возможность отклонять астероиды, которые могут угрожать Земле. Сам Диморф не был опасен, его избрали как «учебную цель».

«Гера» осмотрит место удара, оценит параметры системы из двух астероидов и изучит шлейф из пыли и обломков, которые образовались после столкновения.

Дэвид Уолш, Euronews:

«Несмотря на препятствия — погоду и недавнюю приостановку запусков ракеты Flacon 9 — „Гера“ отправляется в путешествие длиной 195 млн километров с миссией, которая однажды позволит отвести от Земли угрозу вымирания».