Ураган "Милтон" приближается к побережью Флориды: за считанные часы он усилился до 5-й категории

By Euronews

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Флорида готовится к встрече с ураганом Милтон пятой категории, который приближается к заливу Тампа. По прогнозам, шторм обрушится на побережье в среду. Ожидается, что он будет увеличиваться в размерах, а это значит, что, хотя его категория может уменьшиться, опасные последствия распространятся на гораздо большую территорию.

Новый удар стихии ожидается менее чем через две недели после катастрофического урагана "Хелин", унесшего жизни более 230 человек в шести штатах.

"Мы пострадали от последнего шторма. Нас затопило, так что на этот раз мы решили подготовиться. Мы собираем мешки с песком, чтобы разложить их вокруг дома и предотвратить то, что случилось на прошлой неделе" - говорит Луис Смит, житель Флориды.

Во второй раз за несколько недель жителям было приказано эвакуироваться.

"Пожалуйста, прислушайтесь к местным властям, потому что я знаю, что многие люди уже пережили эти ураганы. Этот будет очень, очень серьезным", - призвала вице-президент США Камала Харрис.

Штормовой прилив может подняться на высоту от 2,4 до 3,6 метра, что является самым высоким показателем в регионе и почти вдвое превышает уровень, достигнутый во время урагана "Хелин".

По оценкам экспертов "Милтон" стал третьим по скорости набирающим силу ураганом в Атлантике за историю наблюдений. Всего за 12 часов он усилился с урагана первой категории до пятой. Ученые связывают участившиеся погодные аномалии с изменением климата и глобальным потепелением.