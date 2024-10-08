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Израиль усиливает давление на "Хезболлах"

Последствия удара на юго-востоке Бейрута
Последствия удара на юго-востоке Бейрута Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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В Ливан направлена уже четвертая дивизия. В секторе Газа также слышны взрывы, сообщается о жертвах среди женщин и детей.

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Израильские военные заявили, что в результате удара по Бейруту в понедельник вечером был убит командующий штабом радикальной шиитской группировки "Хезболлах" Сухаил Хусейни, который отвечал за логистику, бюджет и управление боевиками, а также за поставку оружия из Ирана и его распределение среди различных подразделений "Хезболлах".

Во вторник утром поступили сообщения о новых ударах по Бейруту, а также по восточному и южному Ливану. Израиль также заявил, что скоро начнет операции на южном побережье Ливана, и попросил жителей держаться подальше от пляжей и моря.

Армия обороны Израиля направила уже четвертую дивизию на юг Ливана для проведения наземных операций против боевиков "Хезболлах".

В ЦАХАЛ заявляют об "ограниченных, локализованных и целенаправленных рейдах" на юге Ливана, целью которых является уничтожение инфраструктуры "Хезболлах" в приграничной зоне, особенно в деревнях, прилегающих к Израилю, чтобы дать возможность жителям севера Израиля вернуться домой.

По данным властей Ливана, в результате операций Израиля против "Хезболлах" свои дома были вынуждены покинуть по меньшей мере 1,3 миллиона человек, более одной пятой населения страны.

В центре сектора Газа раздаются взрывы. По данным палестинской стороны в результате израильских ударов за минувшую ночь здесь погибли не менее 25 человек, включая пятерых детей и двух женщин. Израильские военные также ведут боевые действия на севере сектора Газа.

Минздрав Газы, который находится под управлением ХАМАС, заявляет об идентификации 34 344 убитых с начала войны. Всего были убиты около 42 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся продолжать борьбу с врагами страны во время панихиды в память о жертвах кровавого нападения боевиков ХАМАС на израильтян год назад.

"7 октября будет символизировать для поколений цену нашего возрождения и продемонстрирует, насколько мы решительны и насколько силен наш дух", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

На севере Израиля продолжают звучать сигналы воздушной тревоги.

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