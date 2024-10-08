Подземные толчки в Иране: землетрясение или ядерное испытание?

By Euronews

Через два дня после сообщения о землетрясении в провинции Семнан в социальных сетях появились слухи, что импульс, который ощущался даже в некоторых частях Тегерана, был вызван первым ядерным испытанием Ирана.

РЕКЛАМА

В 22:45 в субботу, 14 октября, на сайте сейсмографического центра Тегеранского университета было объявлено, что в провинции Семнан произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки также ощущались в некоторых частях восточной провинции Тегеран.

Координаты этого землетрясения, произошедшего на глубине 12 км, были зарегистрированы как 35,42° северной широты и 52,78° восточной долготы.

Через несколько часов после появления этого сообщения в соцсетях разгорелась волна предположений о том, что Исламская Республика попыталась провести первое ядерное испытание под землей в качестве меры сдерживания ответного удара Израиля.

В последнее время руководители Исламской Республики и командиры КСИР в угрожали Западу, и особенно Израилю, тем, что в случае усиления экономического, политического и военного давления на страну они столкнутся с изменением военно-оборонной доктрины Ирана, что потребует внесения изменений в фетву верховного иранского лидера о том, что производство ядерного оружия противоречит исламу.

Новостной ресурс NorNews, который неофициально выступает в качестве информационной базы Совета национальной безопасности Исламской Республики, назвал сообщения в соцсетях "слухами" и вновь подчеркнув, что ядерное испытание противоречит ядерной и оборонной доктрине Ирана.

При этом базирующийся в Вашингтоне американский аналитический центр Фонд защиты демократий (FDD) еще в 2019 году опубликовал отчет, в котором утверждалось, что Иран начал программу строительства подземных ядерных испытательных полигонов, известную как "полевой проект".

Фонд, который пять лет назад попал под санкции Министерства иностранных дел Ирана за "распространение лжи, поощрение, консультирование и лоббирование негативной пропагандистской кампании против Исламской Республики", заявил в своем отчете за 2019 год: "Мы определили возможное место (в районе, расположенном к юго-востоку от Семнана), где проводились подземные испытания врывных устройств" .

Указание на этот район и стало поводом для предположений о проведении в Исламской Республике первого ядерного испытания. Иран и ранее заявлял о существовании космического центра имама Хомейни и ракетного штаба к юго-востоку от Семнана, но расстояние от Арадана, расположенного к юго-западу от Семнана и эпицентра землетрясения в субботу вечером, превышает 100 километров.

Эксперты подтверждают, что подобные подземные ядерные испытания, технически возможны, но отмечают, что заявленная глубина и магнитуда зафиксированного импульса не могут быть такими же, как при ядерных испытаниях из-за сложности сдерживания ядерных взрывов на таких глубинах без разрушения рассматриваемой поверхности. По мнениюспециалистов, проведение такого ядерного испытания, если это возможно, потребует значительной подготовки, которая вряд ли соответствует сегодняшним техническим навыкам иранских координаторов.

Аналитики в области ядерной обороны также напоминают, что испытание такого уровня, учитывая, что оно обнаруживается на поверхности Земли, было бы замечено западными державами с помощью разведывательных спутников.

Однако в социальных сетях продолжают появляться домыслы тех, кто подозревает, что, возможно, у Ирана есть необъявленный подземный ядерный объект в провинции Семнан, и что оно задействовало его вместо проведения испытаний в официальном центре, таком как Натанз. Эти пользователи соцсетей указывают на то, что Исламская Республика в прошлом не предоставляла Международному агентству по атомной энергии точной информации о своей ядерной деятельности.

Иран подвержен землетрясениям и они никого не удивляют, но политическая и военная обстановка на Ближнем Востоке и беспрецедентный рост напряженности между Ираном и Израилем становятся благодатной почвой для различного рода спекуляций.