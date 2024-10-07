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Мощная кибератака на сервисы ВГТРК

Сервисы ВГТРК недоступны из-за хакерской атаки
Сервисы ВГТРК недоступны из-за хакерской атаки Авторское право Скриншот с сайта ВГТРК
Авторское право Скриншот с сайта ВГТРК
By Euronews
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Онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" не открываются.

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О мощной хакерской атаке на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) в понедельник утром сообщили российские СМИ.

"В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был", - сообщила пресс-служба ВГТРК агентству ТАСС. В компании утверждают, что "все работает в штатном режиме".

На момент публикации этой статьи онлайн-трансляции не открывались.

Издание "Газета.ру" со ссылкой на источник сообщило ранее, что не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы. "Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", - цитирует слова источника "Газета.ру".

Сообщается также о проблемах в работе сайтов региональных телекомпаний, относящихся к ВГТРК. Кибератака не затронула цифровое телевещание ВГТРК.

В холдинг ВГТРК входят федеральные каналы "Россия 1", "Россия -24", "Россия Культура" и более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах РФ.

ВГТРК контролируется государством и президент Российской Федерации признал холдинг стратегическим предприятием. В 2022 году власти РФ увеличили финансирование государственных СМИ на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Против компаний и руководства холдинга действуют международные санкции.

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