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ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболлах" в Ливане и объектам ХАМАС в Газе

Бейрут, Ливан, 07.10.2024
Бейрут, Ливан, 07.10.2024 Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
By Euronews
Опубликовано
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Север и центральные районы Израиля снова под обстрелами боевиков. ЦАХАЛ расширяет операцию в палестинском анклаве и наносит удары по позициям "Хезболлах" в Ливане.

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Армия обороны Израиля усилила удары по объектам группировки "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте, и другим районам. За последние недели, утверждает ЦАХАЛ, израильские удары поразили тысячи целей боевиков на значительной части территории этой страны.

По данным ливанского минздрава в городе Каматия в результате израильского обстрела погибли шесть человек, в их числе трое детей.

Тем временем "Хезболлах" продолжает обстреливать север Израиля. Группировка также заявила, что атаковала израильских солдат в приграничных районах.

На юге Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам и ракетным установкам ХАМАС в секторе Газа. До очередной операции военные призвали палестинцев из Бейт-Хануна, Джебалии и Бейт-Лахии на севере Газы эвакуироваться в обозначенную Израилем гуманитарную зону в Аль-Маваси.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что год спустя после начала масштабной военной кампании против ХАМАС, группировка пытается восстановить свой оперативный потенциал. В ЦАХАЛ полагают, что у ХАМАС еще есть десятки ракет дальнего радиуса действия.

В понедельник днем из южной части анклава боевики выпустили по Израилю по меньшей мере пять ракет. Снаряды сбиты средствами ПВО. После запуска ракет военные призвали палестинцев эвакуироваться и из Хан-Юниса.

Кфар-Хабад, Израиль, 07.10.2024
Кфар-Хабад, Израиль, 07.10.2024Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Минздрав Газы, контролируемый ХАМАС, заявил, что за год израильской военной кампании были убиты около 42 тысяч палестинцев. В ЦАХАЛ сообщили, что с начала войны с ХАМАС погибли 727 израильских солдат, а по еврейскому государству было выпущено 25 тысяч ракет.

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