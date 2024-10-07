Израиль: траурные церемонии в годовщину нападения

Внезапная атака ХАМАС 7 октября 2023 года привела к гибели 1200 человек
Утром в понедельник в Израиле начались памятные церемонии в годовщину нападения.
Сотни людей собрались на месте проведения музыкального фестиваля Nova, который стал одной из целей палестинских боевиков. Были убиты более 360 человек.
К семьям погибших присоединился президент Израиля.
Родственники заложников, которых до сих пор удерживают в Газе, собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, вновь призывая правительство пойти на переговоры ради освобождение оставшихся в живых заложников.
Участники акции включили двухминутную сирену — подобно тому, как это делается в Израиле ежегодно в День памяти жертв Холокоста.