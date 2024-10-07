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Израиль: траурные церемонии в годовщину нападения

Солдаты осматривают место проведения музыкального фестиваля "Нова", где сотни участников были убиты и похищены боевиками ХАМАС на юге Израиля в воскресенье, 6 октября 2024 года.
Солдаты осматривают место проведения музыкального фестиваля "Нова", где сотни участников были убиты и похищены боевиками ХАМАС на юге Израиля в воскресенье, 6 октября 2024 года. Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Внезапная атака ХАМАС 7 октября 2023 года привела к гибели 1200 человек

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Утром в понедельник в Израиле начались памятные церемонии в годовщину нападения.

Сотни людей собрались на месте проведения музыкального фестиваля Nova, который стал одной из целей палестинских боевиков. Были убиты более 360 человек.

К семьям погибших присоединился президент Израиля.

Место, где проходил музыкальный фестиваль Nova
Место, где проходил музыкальный фестиваль NovaOhad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Родственники заложников, которых до сих пор удерживают в Газе, собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, вновь призывая правительство пойти на переговоры ради освобождение оставшихся в живых заложников.

Участники акции включили двухминутную сирену — подобно тому, как это делается в Израиле ежегодно в День памяти жертв Холокоста.

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