Израиль: траурные церемонии в годовщину нападения

By Euronews

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Утром в понедельник в Израиле начались памятные церемонии в годовщину нападения.

Сотни людей собрались на месте проведения музыкального фестиваля Nova, который стал одной из целей палестинских боевиков. Были убиты более 360 человек.

К семьям погибших присоединился президент Израиля.

Место, где проходил музыкальный фестиваль Nova Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Родственники заложников, которых до сих пор удерживают в Газе, собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, вновь призывая правительство пойти на переговоры ради освобождение оставшихся в живых заложников.

Участники акции включили двухминутную сирену — подобно тому, как это делается в Израиле ежегодно в День памяти жертв Холокоста.