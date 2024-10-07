72-летнего американца приговорили в России к 7 годам тюрьмы как "наемника ВСУ"

By Euronews

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Московский городской суд в понедельник приговорил 72-летнего американца Стивена Хаббарда к почти 7 годам тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине в качестве наемника.

По данным следствия, Хаббард подписал контракт с ВСУ после того, как Россия ввела войска в Украину в феврале 2022 года, и воевал в их рядах, пока не был взят в плен два месяца спустя.

Таким образом Стивен Хаббард из штата Мичиган стал первым американцем, которого осудили как наемника в украинском конфликте.

Стивен Хаббард в зале суда AP/пресс-служба Московского городского суда

Ему грозило до 15 лет лишения свободы, но, как сообщают российские СМИ, суд "принял во внимание его возраст и признание вины".

Адвокат Хаббарда сообщил, что будет обжаловать приговор.

Его сестра сообщила, что он работал преподавателем английского языка в разных странах, в том числе в Японии, на Кипре и в Украине и описала его как пацифиста, который никогда не владел оружием и имел пророссийские взгляды.

В последние годы американцев все чаще арестовывают в России.

Есть опасения, что спецслужбы умышленно охотятся на граждан США, чтобы впоследствии использовать их в качестве разменной монеты в переговорах о возвращении россиян, осужденных за преступления в США и Европе.

В августе Москва и Вашингтон провели крупнейший обмен заключенными в постсоветской истории. Сделка включала 24 человека и стала результатом многомесячных переговоров и уступок со стороны ряда европейских стран, которые освободили россиян, содержавшихся под стражей у них.

Несколько граждан США все еще остаются за решеткой в ​​России.