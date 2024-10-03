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ЦАХАЛ: убит глава правительства сектора Газа

солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа, иллюстрационное фото
солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа, иллюстрационное фото Авторское право Leo Correa/AP
Авторское право Leo Correa/AP
By euronews
Опубликовано
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Армия обороны Израиля и Шин Бет в совместном заявлении заявили о гибели в результате израильского удара несколько месяцев назад высокопоставленного представителя ХАМАС Равхи Муштаха, фактического главы правительства сектора Газа.

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Равхи Муштах, фактический глава правительства ХАМАС в секторе Газа, был убит несколько месяцев назад в результате израильского удара. Об этом в совместном коммюнике сообщили ЦАХАЛ и Шин Бет.

По их данным, Муштах был убит вместе с еще двумя высокопставленными членами группировки - Самехом аль-Сираджем, который занимал пост министра безопасности в политическом бюро ХАМАС, и Сами Одехом, главой "общего механизма безопасности" ХАМАС.

Сообщается, что во время авиаудара они находились в туннеле на севере анклава. Военные описывают туннель как "укрепленное и оборудованное подземное сооружение", которое "служило командно-контрольным центром ХАМАС и позволяло старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительных периодов времени".

Муштах считался заместителем и одним из ближайших соратников лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

"Муштах был самым высокопоставленным представителем ХАМАС в политическом бюро в секторе Газа и во время войны поддерживал гражданский контроль над режимом, одновременно занимаясь террористической деятельностью против Израиля", - говорится в коммюнике.

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