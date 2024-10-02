Иран и Израиль обмениваются угрозами

By Euronews

Массированная ракетная атака со стороны Ирана не помешала Израилю проводить операции в Ливане и секторе Газа.

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Тель-Авив и Тегеран обмениваются угрозами после того, как Израиль перехватил большинство ракет в ходе массированной атаки со стороны Ирана.

Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что американские эсминцы оказали помощь Израилю в отражении атаки. Содействие оказали также Иордания и Великобритания. В Иране утверждают, что большинство ракет попали в цель.

Израильские СМИ со ссылкой на военных сообщают, что Ирану удалось нанести удар по авиабазам во время атаки, но ущерб был ограниченным. Два человека получили легкие ранения от осколков в Тель-Авиве, один человек на оккупированном Израилем Западном берегу был убит в результате падения обломков перехваченной ракеты.

The Times of Israel сообщает, в результате ударов были повреждены административные здания и другие зоны обслуживания на базах, которые не влияют на функционирование ВВС Израиля. Ни один самолет ВВС Израиля не пострадал в результате атаки, а все ракетные удары по израильским авиабазам ЦАХАЛ оценивает как "неэффективные", то есть не причинившие вреда непрерывным операциям ВВС Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что очередная атака Ирана на Израиль провалилась.

"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером — и он заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отплатить нашим врагам", — заявил Нетаньяху.

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, если Израиль "не прекратит свои преступления, он столкнется с более жесткой реакцией".

В Тегеране во вторник вечером сторонники правительства собрались на митинг в поддержку Палестины и Ливана. Они размахивали флагами Ирана, Ливана и радикальной шиитской группировки "Хезболлах" и держали в руках портреты убитого лидера движения Хасана Насраллы.

Ракетная атака Ирана не помешала Израилю продолжить операции в Ливане и секторе Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что на юге Ливана уничтожены 150 объектов инфраструктуры боевиков "Хезболлах". Погиб один израильский военный.

Западные союзники Израиля, такие как США и Великобритания, осудили нападение Ирана и выразили поддержку правительству Нетаньяху.

"Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты полностью, полностью, полностью поддерживают Израиль", - заявил президент США Джо Байден.

Еще 24 деревни на юге Ливана получили предупреждение об эвакуации от Армией обороны Израиля, к наземному вторжению присоединятся дополнительные войска.

Израильские СМИ сообщили о пехотных и танковых подразделениях, действующих на юге Ливана после того, как военные отправили тысячи дополнительных солдат и артиллерию к границе. Израильские авиаудары и артиллерия обстреливают юг Ливана, в то время как "Хезболлах" запускает десятки ракет, снарядов и беспилотников по Израилю..

Израиль заявил, что продолжит наносить удары по "Хезболлах" до тех пор, пока не добьется безопасности для десятков тысяч граждан Израиля, перемещенных из домов вблизи ливанской границы. "Хезболла" обещает продолжать обстреливать Израиль ракетами до тех пор, пока в секторе Газе не будет достигнуто прекращение огня с ХАМАС. Власти Израиля сообщили в среду, что в ходе вторжения в Ливан были убиты восемь израильских военных.

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В секторе Газа, по данным палестинского минздрава, контролируемого группировкой ХАМАС, за последние сутки в результате действий Израиля погибли более 50 человек, более 80 получили ранения.