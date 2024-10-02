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Израиль запретил генсекретарю ООН въезд в страну

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН
Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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После атаки Ирана на Израиль генсекретарь ООН осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал к прекращению огня, но при этом не упомянул ракетный удар Ирана по территории еврейского государства.

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Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

"Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю", - заявил глава МИД Исраэль Кац.

Первого октября, Иран выпустил более 180 баллистических ракет по территории еврейского государства. Атака была совершена на фоне проводимой ЦАХАЛ наземной операции в Ливане против "Хезболлах", которую поддерживает Тегеран.

После атаки Гутерриш осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал к прекращению огня. При этом ракетную атаку Ирана не упомянул.

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