Ураган "Хелен" ударил по США, на Тайвань надвигается тайфун "Кратон"

Разрушительный ураган "Хелен" пронёсся по юго-восточным штатам США. Больше 130 человек погибли, судьба сотен людей неизвестна. На Тайване готовятся к пришествию тайфуна "Кратон".

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Более 130 человек стали жертвами урагана "Хелен", который пронёсся по юго-востоку США. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

Разрушения от стихии огромны: заблокированы дороги, серьёзно повреждена система водоснабжения, миллионы людей остались без света и связи. Больше всего пострадала Северная Королина. Там произошло самое сильное наводнение за последнее столетие. В некоторых районах уровень осадков превысил 61 сантиметр.

СМИ рассказывают страшные истории гибели людей - заблокированных в своих домах, в автомобилях на дорогах - от внезапно хлынувшей воды, оползней или упавших деверьев.

Жители столкнулись с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания. Их в отрезанные от внешнего мира районы пытаются доставить по воздуху.

Президент США Джо Байден написал в социальной сети X, что назвал масштабы разрушений от урагана "Хелен" "не просто катастрофическими, а историческими для всего юго-востока и Аппалачей". "Мы мобилизуем все ресурсы, чтобы перемещённые семьи могли начать возвращаться домой, а разрушенные общины - восстанавливаться", - пообещал он.

"Кратон" идёт на Тайвань

Тем временем на Тайване ждут пришествия мощного тайфуна "Кратон", который, по прогнозам, обрушится на остров в среду.

Из горных районов, подверженных оползням, эвакуированы сотни людей. Отменены десятки авиарейсов. Закрыты школы, учреждения и предприятия. Минобороны заявило, что к проведению аварийно-спасательных работ готовятся 40 тысяч военнослужащих.

По данным местной метеорологической службы, тайфун медленно приближается к Тайваню с максимальной скоростью ветра 198 км/ч и порывами в 245 км/ч.

Власти опасаются, что по своим последствиям "Кратон" будет не менее разрушительным, чем тайфун "Тельма", который в 1977 году ударил по городу-милионнику Гаосюн, в результате чего 37 человек погибли и 298 пострадали.