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Успеху ультраправых в Австрии способствовало разочарование избирателей в традиционных партиях

Вена, Австрия
Вена, Австрия Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Австрийская партия свободы исторически играла политическую роль в стране, но в основном на местном уровне. По итогам прошедших выборов ультраправые впервые после Второй мировой войны стали доминирующей партией.

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Разочарование в основных политических силах обернулось ростом популярности ультраправых в Австрии и их победой на недавних выборах. Аналитики говорят, что обещания, данные избирателям Партией свободы, в частности, занять жесткую позицию по вопросу миграции, помогла ей выделиться среди других партий.

Дженгиз Гюнай, Австрийский институт международных отношений:"Я думаю, что миграция сама по себе не является главной проблемой. Хотя, это, вероятно, одно из самых заметных изменений в стране. Вот почему люди сопротивляются и реагируют на нее более эмоционально. Но настоящие проблемы — это кризисы систем здравоохранения, образования, административных систем".

В 1983 году социал-демократы и консерваторы набрали на выборах почти 91% голосов. Сейчас этот показатель не дошел и до 50%.

Австрийская партия свободы исторически играла политическую роль в стране, но в основном на местном уровне. По итогам прошедших выборов ультраправые впервые после Второй мировой войны стали доминирующей партией.

Ян Хусар, Euronews:"Чтобы стать новым лидером Австрии, Герберту Киклю из Партии свободы, понадобится партнер по коалиции, который обеспечит ему парламентское большинство. В условиях, когда политические партии балансируют между конфликтующими идеологиями и необходимостью создания работоспособного правительства, политическое будущее Австрии находится в подвешенном состоянии".

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