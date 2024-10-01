Десятки тысяч людей бегут из Ливана. Европейцев эвакуируют на родину

На фоне израильской операции против радикальной группировки "Хезболлах", Ливан покинули десятки тысяч людей. Сирийцы, ранее бежавшие в Ливан, возвращаются на родину.
Не менее ста тысяч человек, по данным ООН, бежали в Сирию с тех пор, как Израиль начал наносить удары по целям группировки "Хезболлах" в Ливане. Агентство ООН по делам беженцев и его партнерские организации предоставляют людям продукты питания, воду, одеяла и оказывают медицинскую помощь тем, кто прибывает к пунктам пересечения границы. Недалеко от сирийской столицы Дамаска созданы убежища. Поток направляющихся в Сирию людей не иссякает.
Ситуация на месте непростая, поскольку Сирия сама переживает гуманитарный кризис, вызванный гражданской войной, начавшейся в 2011 году.
Покидают Ливан и иностранцы. Десятки граждан Болгарии, пожелавших уехать из Ливана, в понедельник вечером прибыли в аэропорт Софии из Бейрута на правительственном самолете.
По данным министерства иностранных дел Болгарии, заявки на эвакуацию поступили от 160 человек. Всего в Ливане проживают порядка 400 граждан Болгарии. В Софии заявили, что продолжают работу по организации возвращения людей на родину. Аналогичные мероприятия проводят или планируют другие европейские страны.