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Десятки тысяч людей бегут из Ливана. Европейцев эвакуируют на родину

01.10.2024
01.10.2024 Авторское право © UNHCR
Авторское право © UNHCR
By Euronews
Опубликовано
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На фоне израильской операции против радикальной группировки "Хезболлах", Ливан покинули десятки тысяч людей. Сирийцы, ранее бежавшие в Ливан, возвращаются на родину.

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Не менее ста тысяч человек, по данным ООН, бежали в Сирию с тех пор, как Израиль начал наносить удары по целям группировки "Хезболлах" в Ливане. Агентство ООН по делам беженцев и его партнерские организации предоставляют людям продукты питания, воду, одеяла и оказывают медицинскую помощь тем, кто прибывает к пунктам пересечения границы. Недалеко от сирийской столицы Дамаска созданы убежища. Поток направляющихся в Сирию людей не иссякает.

Ситуация на месте непростая, поскольку Сирия сама переживает гуманитарный кризис, вызванный гражданской войной, начавшейся в 2011 году.

Покидают Ливан и иностранцы. Десятки граждан Болгарии, пожелавших уехать из Ливана, в понедельник вечером прибыли в аэропорт Софии из Бейрута на правительственном самолете.

София, Болгария
София, БолгарияValentina Petrova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

По данным министерства иностранных дел Болгарии, заявки на эвакуацию поступили от 160 человек. Всего в Ливане проживают порядка 400 граждан Болгарии. В Софии заявили, что продолжают работу по организации возвращения людей на родину. Аналогичные мероприятия проводят или планируют другие европейские страны.

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