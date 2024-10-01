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Центр Израиля под ударами "Хезболлах"

Израиль
Израиль Авторское право Baz Ratner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Baz Ratner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Несколько человек, как сообщают местные СМИ, получили ранения в результате обстрела израильской территории боевиками группировки "Хезболлах".

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Радикальная группировка "Хезболлах" не прекращает обстреливать Израиль. Во вторник вечером несколько ракет выпущенных с территории Ливана упали в центре еврейского государства. По данным СМИ ранения получили два человека.

Сигналы тревоги первого октября также раздавались на севере страны.

В Гиват-Авни в Нижней Галилее в результате обстрела ранения получил по меньшей мере один человек.

В понедельник Армия обороны Израиля начала наземную операцию против "Хезболлах" в Ливане. День спустя США заявили, что видят признаки подготовки к запуску Ираном баллистических ракет по Израилю.

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