Центр Израиля под ударами "Хезболлах"

Несколько человек, как сообщают местные СМИ, получили ранения в результате обстрела израильской территории боевиками группировки "Хезболлах".
Радикальная группировка "Хезболлах" не прекращает обстреливать Израиль. Во вторник вечером несколько ракет выпущенных с территории Ливана упали в центре еврейского государства. По данным СМИ ранения получили два человека.
Сигналы тревоги первого октября также раздавались на севере страны.
В Гиват-Авни в Нижней Галилее в результате обстрела ранения получил по меньшей мере один человек.
В понедельник Армия обороны Израиля начала наземную операцию против "Хезболлах" в Ливане. День спустя США заявили, что видят признаки подготовки к запуску Ираном баллистических ракет по Израилю.