Украинский марафонец Ironman рассказал о ранении в бою и борьбе с ПТСД

РЕКЛАМА

24 февраля 2022 года Дмитрия разбудил телефонный звонок от друзей из Миргорода: "Они сказали, что их бомбят. Я сначала не понял и подумал, что они имеют в виду, что их грабят. Я не мог понять, почему они звонят мне, а не в полицию".

Дмитрия, опытного марафонца и участника соревнований Ironman, давно привлекали одиночный характер и дисциплина бега на длинные дистанции.

"Бег позволил мне организовать мысли и навести порядок в голове. Это как навести порядок в комнате", - рассказал он в интервью Euronews. "Марафон - это ментальная битва, проверка на стойкость и возможность дойти до предела".

Променял беговую экипировку на военную форму

Через два дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину он принял решение и променял беговую экипировку на военную форму, вступив в Полтавские территориальные силы обороны.

Дмитрий в Полтавских территориальных силах обороны Личный архив

Навыки, накопленные за годы в спорте, стали бесценными, когда Дмитрий столкнулся с новым типом марафона. Война требует не только физической силы, но и глубоких резервов эмоциональной и психологической устойчивости.

Даже в условиях военного хаоса Дмитрий продолжал заниматься спортом с одним из своих товарищей и соратников по бегу Сергеем. "Я тренировал его еще до войны. Во время службы мы всегда были вместе: патрулировали, тренировались, бегали", - рассказывает Дмитрий.

В ноябре 2023 года Сергей погиб в бою под Авдеевкой. "Если бы не ранение, я был бы с ним. Может, все сложилось бы по-другому".

Дмитрий и Сергей Личный архив

"Наверное, это конец".

Дмитрий был ранен 19 января 2023 года при выполнении боевого задания в районе украинского города Соледар Бахмутского района. Вражеская разведывательно-диверсионная группа обошла Дмитрия и его батальон с фланга. Он помнит, что бой длился около 30-40 минут. Вместе со своим командиром и товарищем он продвигался ближе к центру боя, пока они не разделились.

"Я заметил огонь, который велся из небольшой близлежащей деревни, и начал стрелять по первой точке, чтобы подавить их", - рассказал он, добавив, что со второй точки был сделан выстрел в его сторону. "Я только краем глаза заметил, что снаряд летит в мою сторону", - вспоминает он.

Дмитрий попытался упасть на наблюдательный пункт, чтобы укрыться, но не успел. Он получил тяжелое взрывное ранение: "Первой моей мыслью было: "Наверное, это конец". Но потом я открыл глаза и увидел, что мои зубы разбросаны по дну ямы. Я, как ни странно, обрадовался, потому что это означало, что мои глаза не пострадали", - говорит он.

Дмитрий дал понять командиру, что хочет эвакуироваться самостоятельно, так как его травмы нельзя было лечить на месте, и он боялся потерять сознание от потери крови. В итоге он ушел с товарищами и, пройдя 100 метров, понял, что может справиться с дорогой.

"Я сказал товарищам, чтобы они возвращались", - продолжает он. Дмитрий прошел два километра, падая на землю после каждого минометного взрыва. "Когда я добрался до следующей позиции, наши солдаты меня не узнали, потому что я был весь в крови".

Чтобы идентифицировать себя, ему пришлось написать свое имя на грязи.

"Если ты переживешь эту ночь, мы доставим тебя в Киев".

Вскоре после этого он прибыл в Краматорск, где ему оказали первую помощь, а затем перевели в Днепр.

Там врачи сказали ему: "Если вы переживете ночь, мы полетим с вами в Киев. Если нет, мы не будем тратить время и лекарства". Он проснулся на следующее утро и, как и было обещано, был доставлен в Киев, где и начался его долгий путь к выздоровлению.

"Во время атаки один осколок попал мне в голову и плечо. Врачи посоветовали не удалять его. По их словам, он, похоже, инкапусулирован и не двигается", - пояснил он, отметив, что это ранение, скорее всего, останется с ним до конца жизни.

"Еще один осколок попал мне в бок, а один пробил левое легкое, в результате чего произошел коллапс легкого. У меня был полностью оторван нос и выбиты почти все верхние зубы, осталось только четыре или пять нижних зубов. Нижняя челюсть тоже была сломана", - добавил Дмитрий.

После бесчисленных операций врачи смогли восстановить его нос, используя кожу и хрящи из ушей и ребер.

"Верхние зубы были заменены. А вот с нижними зубами еще нужно поработать", - добавил он. Его восстановление продолжается, но частые операции сказываются на его здоровье, поэтому сейчас он делает перерывы между ними на несколько месяцев.

Бег к выздоровлению?

Через несколько месяцев Дмитрий снова начал тренироваться и бегать, но быстро сократил тренировки. Бег для него изменился, потому что теперь он не чувствует необходимости тренироваться для достижения результата или готовиться к большому забегу, как это было до полномасштабного вторжения.

"Чтобы пройти Ironman, вы тренируетесь почти каждый день в течение восьми-девяти месяцев, следуя строгому режиму", - объяснил он.

Теперь для него это уже не так. "Все это, конечно, связано с войной, потому что хочется только одного: чтобы она поскорее закончилась. Она не должна закончиться для нас капитуляцией или поражением. Другого варианта просто нет", - добавил он.

Он отметил, что бег все еще приносит ему моральное и физическое удовлетворение, но это несравнимо с тем чувством, которое он испытывал до полномасштабного вторжения России.

Награды Дмитрия Личный архив

Марафон Новой почты в Киеве стартует без пистолета

"В первые месяцы мое тело болезненно реагировало на громкие звуки", - объясняет он. Его первым инстинктом было пригнуться или упасть на землю. "Со временем я начал успокаиваться, но мое тело все равно вздрагивало от таких звуков, как гудки машин или громкие удары. Однажды звук оборвавшегося буксировочного троса прозвучал как выстрел, и я оказался скрюченным на земле", - вспоминает он. Звуки выстрелов также играют определенную роль в марафонах: пистолет используется для обозначения начала забега.

Недавно на "Первом безбарьерном марафоне Новой почты" в Киеве организаторы ввели новый стартовый звук, заменив им пистолет. Новый звук "Старт без выстрела", разработанный совместно с экспертами по посттравматическому стрессовому расстройству и саунд-дизайнерами, призван сделать мероприятие более инклюзивным для тех, кто чувствителен к звукам выстрелов, как Дмитрий.

В течение месяца международная команда экспертов, включая студию звукозаписи Barking Owl в Лос-Анджелесе, специалистов по посттравматическому стрессовому расстройству, экспертов из Новой почты и специалистов по психоакустике из Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, сотрудничала над созданием нового стартового звука для марафонов. Эта инициатива была вызвана необходимостью заменить традиционный сигнал пистолета, который может вызвать травму у участников, особенно у ветеранов.

Результаты исследования показали, что новый звук значительно снижает уровень стресса: среднее падение альфа-волн составило всего 3,8 % по сравнению с падением на 24,9 %, связанным с сигналом пистолета.

Первый безбарьерный марафон Новой Почты в Киеве Sefanyak_Yurii/Stefanyak Yurii, All RightsReserved

Окончательный вариант композиции состоит из трех частей: обратного отсчета для подготовки бегунов, характерного синтетического стартового сигнала, выделяющегося на фоне шума, и резонирующего эха, призванного способствовать ощущению общности. По словам организаторов марафона, тестирование показало, что этот инновационный звук значительно снижает уровень стресса по сравнению с пистолетом.

"Это фантастическая инициатива", - сказал он, добавив, что очень приятно осознавать, что в организации есть люди, которые думали об этом, работали над этим и, что самое главное, воплотили это в жизнь.

Звуки, провоцирующие посттравматическое стрессовое расстройство

Громкие звуки, такие как хлопающие двери, звуки работающей системы противовоздушной обороны и взрывы, могут спровоцировать ветеранов. "Я видел, как ребята падали в обморок, у них случались припадки или они теряли сознание", - добавил Дмитрий. В его случае он ведет внутренний диалог, чтобы напомнить себе, что он не на передовой. "Я полтора года принимал большие дозы антидепрессантов и вот уже месяц не принимаю их. Это тяжело. В один момент я чувствую себя прекрасно, а в другой - раздражен или встревожен", - объясняет он.

Ему помогает занятость. Еще не уволившись из армии, он собирает средства и продает на аукционах военные трофеи, чтобы помочь своим товарищам. "Это помогает мне оставаться на связи и облегчает чувство вины за потерю друзей".

Дмитрий с женой на марафоне Личный архив

Россия часто атакует беспилотниками и ракетами все регионы страны, создавая атмосферу террора. Для украинцев звуки сирен воздушной тревоги стали чем-то вроде нормы, но жизнь в постоянном состоянии ужаса берет свое.

"Я понял, что психическое здоровье даже важнее физического", - говорит Дмитрий. "Когда ты чувствуешь себя хорошо внутри, то и снаружи все будет хорошо". Он подчеркивает необходимость работать над своим психическим здоровьем, посещая психотерапевта и занимаясь хобби.

"Когда я лежал в больнице, ко мне приходили психолог с художником, и мы рисовали. Это действительно помогало снять напряжение, давало выход агрессии. Это было мое собственное творчество, которое помогло мне перенастроиться", - вспоминает он. "Это сработало, даже эти маленькие шаги. Психолог необходим, абсолютно необходим. Если кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством или военной травмой говорит, что ему не нужен психолог, это часто становится первым признаком того, что он его ищет", - говорит он.

Дмитрий с женой на марафоне в Киеве Личный архив

Тратить деньги на беспилотники или марафоны?

"Некоторые люди говорят, что нам не нужны марафоны, что вместо того, чтобы тратить деньги на забеги, мы должны покупать беспилотники. Да, беспилотники очень нужны, но эти мероприятия тоже важны. Марафоны, публичные мероприятия и даже гранты на поддержку ветеранов в реализации их идей и мечтаний очень важны", - говорит он.

Ведь даже в самое темное время рождаются мечты. "Многие мысли и идеи приходят к вам на войне. Война - это как маркер, где ты фильтруешь все свои убеждения и идеи и начинаешь смотреть на вещи по-другому", - заключил Дмитрий.