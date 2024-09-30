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В Александруполисе началась коммерческая эксплуатация плавучего терминала СПГ

FSRU
FSRU Авторское право Греция
Авторское право Греция
By Euronews
Опубликовано
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Терминал СПГ в Александруполисе будет способствовать повышению поставок голубого топлива и сокращению зависимости Юго-Восточной Европы от российского природного газа.

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В греческом портовом городе Александруполисе началась коммерческая эксплуатация плавучего терминала сжиженного природного газа. Терминал состоит из регазификационной установки, а также системы подводных и наземных трубопроводов, по которым природный газ должен поставляться в страны Юго-Восточной Европы.

Ожидается, что проект позволит сократить выбросы CO2 и сэкономить 382 млн евро за счет перехода с угля и нефти на газ.

Мария Рита Галли, гендиректор DESFA:"Я могу сказать, что Греция с существующей сейчас инфраструктурой, в том числе в Александруполисе, плюс инвестициями, сделанными в сеть, к началу следующего года будет иметь экспортный потенциал около 8,5 млрд. долларов".

Данный проект представляет интерес для всего ЕС, поскольку способствует повышению безопасности поставок голубого топлива и сокращению зависимости Юго-Восточной Европы от российского природного газа.

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