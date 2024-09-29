NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане и по позициям хуситов в Йемене

Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Армия обороны Израиля атаковала сотни объектов "Хезболлах" в Ливане, а также нанесла десятки ударов по позициям хуситов в Йемене.

РЕКЛАМА

Израиль продолжает наносить удары по Ливану, в том числе по пригородам столицы страны Бейрута. В воскресенье в ЦАХАЛ заявили, что вместе с лидером "Хезболлах" Хасаном Насраллой, были убиты еще 20 руководителей группировки.

За последние сутки Армия обороны Израиля атаковала сотни объектов "Хезболлах", а также нанесла десятки ударов по позициям хуситов в Йемене.

В ЦАХАЛ сообщили, что в результате субботнего израильского авиаудара по Бейруту был убит высокопоставленный представитель "Хезболлах" Набиль Каук.

В группировке подтвердили его гибель. В то же время боевики опровергли утверждения израильских СМИ о том, что был убит один из командиров Абу Али Реда.

По данным ливанских СМИ, в результате израильских авиаударов в долине Бекаа погибло не менее 11 человек.

Ликвидация высокопоставленных членов "Хезболлах", отмечают наблюдатели, нанесла огромный удар по группировке и подорвала ее моральных дух.

Из-за действий Израиля сотни тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Власти заявили о перемещении до миллиона человек. По данным минздрава, менее чем за две недели от ударов ЦАХАЛ погибло более тысячи ливанцев.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Войска Израиля остаются "в пяти стратегических точках" на территории Ливана

Жители юга Ливана попытались вернуться домой, израильская армия открыла огонь: 15 погибших

Парламент Ливана избрал президентом главнокомандующего армией Джозефа Ауна