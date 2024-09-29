Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане и по позициям хуситов в Йемене

By Euronews

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Израиль продолжает наносить удары по Ливану, в том числе по пригородам столицы страны Бейрута. В воскресенье в ЦАХАЛ заявили, что вместе с лидером "Хезболлах" Хасаном Насраллой, были убиты еще 20 руководителей группировки.

За последние сутки Армия обороны Израиля атаковала сотни объектов "Хезболлах", а также нанесла десятки ударов по позициям хуситов в Йемене.

В ЦАХАЛ сообщили, что в результате субботнего израильского авиаудара по Бейруту был убит высокопоставленный представитель "Хезболлах" Набиль Каук.

В группировке подтвердили его гибель. В то же время боевики опровергли утверждения израильских СМИ о том, что был убит один из командиров Абу Али Реда.

По данным ливанских СМИ, в результате израильских авиаударов в долине Бекаа погибло не менее 11 человек.

Ликвидация высокопоставленных членов "Хезболлах", отмечают наблюдатели, нанесла огромный удар по группировке и подорвала ее моральных дух.

Из-за действий Израиля сотни тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Власти заявили о перемещении до миллиона человек. По данным минздрава, менее чем за две недели от ударов ЦАХАЛ погибло более тысячи ливанцев.