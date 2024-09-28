Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября

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Европейский союз рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ливана и Израиля в течение ближайшего месяца (до 31 октября) в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов.

В сообщении Европейского агентства по безопасности полётов говорится, что в ведомстве и Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают ее влияние на гражданскую авиацию с учетом недавнего обострения конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

В субботу Министерство транспорта Ливана запретило иранскому самолету входить в воздушное пространство страны после того, как Израиль предупредил авиадиспетчеров в Бейруте, что "применит силу", если лайнер приземлится.

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air в субботу объявил об отмене всех рейсов в Израиль на 48 часов.

Несколько крупных европейских авиакомпаний, включая Air France, Lufthansa и British Airways, ранее сообщили о приостановке полетов в Тель-Авив и Бейрут.

Реакция на гибель Насраллы и экскалацию конфликта

Группировка ХАМАС выразила соболезнования в связи с гибелью лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по Бейруту, а премьер-министр Ирака объявил о трехдневном трауре в стране.

В ЕС и США заявили о необходимости избежать перерастания конфликта в полномасштабную региональную войну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" принять предложение о прекращении огня на 21 день, выдвинутое США и Францией и поддержанное несколькими странами.