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«Хелен»: ЧП в шести штатах США

«Хелен» над Мексиканским заливом на пути к Флориде
«Хелен» над Мексиканским заливом на пути к Флориде Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
Опубликовано
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На суше ураган ослабел до шторма, но его называют одним из сильнейших в истории

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Шесть штатов объявили чрезвычайное положение, около трёх миллионов потребителей остались без света: на юго-восток США обрушился тропический шторм «Хелен». Скорость ветра превышала 220 км/ч. Закрыты аэропорты, отменены более 600 рейсов. Нагон воды в некоторых прибрежных районах превышал два метра.

Выйдя на сушу, «Хелен» сильно ослабела, превратившись из урагана 4-й категории в тропический шторм. Тем не менее, стихию уже назвали одним из сильнейших ураганов в истории США. Ущерб от бедствия ещё предстоит оценить.

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