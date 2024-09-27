Спутниковые снимки показывают, что новая китайская атомная подводная лодка затонула

By Euronews и AP

Пекин не признал факт потопления, а представитель американского оборонного ведомства заявил, что "неудивительно", что китайский флот скрывает это.

РЕКЛАМА

Спутниковые снимки показали, что новейшая китайская атомная ударная подводная лодка затонула рядом с пирсом во время строительства, заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Первая китайская подводная лодка класса "Чжоу", скорее всего, затонула в мае-июне, когда на спутниковых снимках были видны краны, необходимые для ее подъема со дна реки, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы сообщить подробности.

Китай наращивает свой военно-морской флот ударными темпами, и США считают усиление Китая одной из своих главных проблем в сфере безопасности.

Пекин не признал факт затопления, и чиновник сказал, что "неудивительно", что китайский флот скрывает это.

Текущий статус подводной лодки неизвестен.

О затоплении впервые сообщила газета The Wall Street Journal.