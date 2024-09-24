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Зеленский: Россия должна быть принуждена к миру на основе устава ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, понедельник, 23 сентября 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, понедельник, 23 сентября 2024 года. Авторское право Seth Wenig/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Seth Wenig/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Sasha VakulinaTamsin Paternoster
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Выступая в Совбезе ООН, президент Украины обратился к своим международным партнерам с призывом принудить Россию к миру.

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Президент Украины Владимир Зеленский изложил детали своего предполагаемого "плана победы", в котором он заявил, что Россию необходимо "принудить" к миру на основе устава Организации Объединенных Наций.

Выступая в Совбезе ООН, президент Украины обратился к своим международным партнерам с призывом принудить Россию к миру.

Он назвал вторжение РФ "безумием" и заявил, что, по имеющейся у Украины информации, Россия планирует нанести удар по трем атомным станциям в Украине.

Зеленский попросил ООН заставить Россию соблюдать устав ООН, заявив, что "с первых секунд этой войны Россия делает вещи, которые не могут быть оправданы уставом ООН", например, "убивает детей" в Украине.

"Эта война не может просто затухнуть, она не может закончиться переговорами, нужны действия", - сказал Зеленский, призвав страны БРИКС принять участие в мирных усилиях.

Зеленский ранее заявлял, что этот план станет "началом и фундаментом" для любых будущих мирных переговоров с Россией, поскольку в нем будут изложены условия, на которых Украина готова вести переговоры.

Однако в интервью программе "Доброе утро, Америка" он также заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин в настоящее время не готов начать переговоры. План также не включает никаких предлагаемых уступок России.

Ранее Зеленский лишь упоминал о подготовке плана, не раскрывая его конкретного содержания.

План был представлен в ходе недельного визита в США, в ходе которого Зеленский посетил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и завод по производству боеприпасов в Пенсильвании.

В конце этой недели Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Трамп ранее заявлял, что не будет оказывать Украине такую же поддержку, как администрация Байдена. Ранее на этой неделе во время дебатов с Харрис Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну или нет.

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