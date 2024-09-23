Растет число жертв в Ливане, новый удар Израиля по Бейруту

By Euronews

США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток, об этом сообщили в Пентагоне.

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Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по Бейруту. По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, армия "расширяет" удары по позициям радикальной шиитской группировки Хезболлах "по всему Ливану".

СМИ Израиля сообщают, что целью последнего удара по южному пригороду Бейрута был высокопоставленный командир "Хезболлах" Али Караки.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что в понедельник были нанесены удары по сотням целей, не менее 800. По словам военных, среди пораженных целей были здания, где "Хезболлах" прятала ракеты, снаряды, пусковые установки, беспилотные летательные аппараты и дополнительную террористическую инфраструктуру.

По данным министр здравоохранения Ливана, в результате израильской атаки в понедельник погибли по меньшей мере 274 человека, в том числе 21 ребенок, 39 женщин и двое медиков, более 1000 человек получили ранения.

Десятки тысяч ливанцев в настоящее время пытаются эвакуироваться с юга страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля действует с целью изменить баланс сил на севере.

"Для тех, кто еще не понял, хочу прояснить политику Израиля - мы не ждем угрозы, мы ее предвосхищаем. Я обещал, что мы изменим баланс безопасности, баланс сил на севере - это именно то, что мы делаем. Мы уничтожаем тысячи ракет и снарядов, нацеленных на израильские города и израильских граждан" - сказал Нетаньяху.

Ливанские больницы не справляются с потоком раненых.

Школам и университетам было приказано закрыться на большей части территории страны, а для перемещенных лиц готовятся убежища.

Власти Ливана назвали волну авиаударов Израиля "геноцидом во всех смыслах этого слова".

Миротворческие силы ООН в Ливане (Unifil) ​​выступили с заявлением, в котором выразили "серьезную обеспокоенность по поводу безопасности мирных жителей на юге Ливана в условиях интенсивной израильской бомбардировки и призвали к деэскалации как со стороны "Хезболлах", так и со стороны Израиля.

Между тем, группировка "Хезболлах" заявила, что выпустила десятки ракет по израильскому военному посту в Галилее. В Израиле звучат сирены воздушной тревоги.

США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток, об этом сообщили в Пентагоне.