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Иран: десятки погибших и 18 человек в ловушке после взрыва на шахте

Шахтеры и полицейские на угольной шахте, где утечка метана привела к взрыву в субботу, в Табасе, примерно в 540 километрах к юго-востоку от Тегерана, Иран.
Шахтеры и полицейские на угольной шахте, где утечка метана привела к взрыву в субботу, в Табасе, примерно в 540 километрах к юго-востоку от Тегерана, Иран. Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В настоящее время ведутся спасательные работы, поскольку 18 горняков, как полагают, застряли в туннелях шахты на глубине 700 метров под поверхностью.

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В результате взрыва на иранской угольной шахте, вызванного утечкой метана, погибли по меньшей мере 52 человека, еще 17 получили ранения, сообщили в воскресенье государственные СМИ Ирана. Еще 18 шахтеров, предположительно, находятся в ловушке.

В сообщении говорится, что взрыв произошел на угольной шахте в Табасе, в 540 километрах к юго-востоку от столицы Тегерана.

Власти направили туда спасателей после взрыва в субботу. На момент взрыва на шахте работало около 70 человек.

Позжеиранское государственное телевидение сообщило, что 18 человек, предположительно, находятся в ловушке в туннелях на глубине 700 метров под землей.

На видео, опубликованном в социальной сети X, видны машины скорой помощи на угольной шахте.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что он приказал приложить все усилия для спасения тех, кто оказался в ловушке, и оказать помощь их семьям.

Он также объявил трехдневный национальный траур и сообщил, что началось расследование инцидента.

Это не первая катастрофа, постигшая горнодобывающую промышленность Ирана. В 2013 году 11 рабочих погибли в результате двух отдельных инцидентов на шахтах. В 2009 году в результате нескольких инцидентов погибли 20 рабочих. В 2017 году взрыв на угольной шахте унес жизни по меньшей мере 42 человек.

В гибели людей часто обвиняют слабые стандарты безопасности и неадекватные службы экстренной помощи в горнодобывающих районах.

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