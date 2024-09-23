"Ливанцы недовольны "Хезболлах", но не хотят гражданской войны"

By euronews

Какими могут быть последствия нового витка напряженности между Израилем и "Хезболлах", смогут ли стороны избежать полномасштабной войны? Мнение независимого эксперта.

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В последние дни вооруженное противостояние между Израилем и террористической группировкой "Хезболлах" вышло на новый опасный виток.

Многие опасаются, что в Ливане может начаться гражданская война. Однако эксперт по внешней политике Аднан Нассер в интервью Euronews сказал, что есть несколько причин, по которым этого не случится.

Аднан Нассер, аналитик:

"Нет, я в этом сильно сомневаюсь. Я считаю, что ливанский народ не заинтересован в войне друг с другом. Я имею в виду, что нет абсолютно никаких доказательств, подтверждающих эти опасения. Да, это правда, что большая часть ливанского общества недовольна "Хезболлах" из-за того, что группировка ввязалась в это дело без надлежащего обсуждения в парламенте или в совете министров с участием министра обороны. Большинство ливанцев выступают против "Хезболлах", но хотело бы, чтобы Хезболлах" включилась в нормальную политику, вошла в состав национальной армии и выработала стратегию национальной обороны".

Другой вопрос, перерастет ли конфликт между Израилем и "Хезболлах" в полномасштабную войну? Вашингтон призывает стороны к сдержанности. По мнению эксперта, и в личных интересах президента Байдена, и в интересах демократов было бы как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня.

Аднан Нассер, аналитик:

"Я думаю, что президент Байден сейчас больше ищет способ завершить свой президентский срок, не назовем это миром, но соглашением о прекращении огня, которое позволило бы быстро положить конец этой войне (в Газе), а также дало бы вице-президенту Камале Харрис больше шансов на возможную победу".

До недавнего времени ни Израиль, ни "Хезболлах", ни поддерживающий эту группировку Иран не проявляли интерес к полномасштабной войне. Однако после того, как на прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и раций, ситуация в регионе накалилась до предела.

Обмены ударами между ЦАХАЛ и "Хезболлах" не прекращаются, и в ряде ближневосточных СМИ происходящее уже называют войной.