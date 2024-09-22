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Швейцарцы не хотят увеличивать траты на защиту биоразнообразия

ФИЛЬМ - Плакат кампании "Нет" перед референдумом по биоразнообразию, который состоится 22 сентября, виден в поле в Хохштеттене, Швейцария, пятница, 23 августа 2024 г.
ФИЛЬМ - Плакат кампании "Нет" перед референдумом по биоразнообразию, который состоится 22 сентября, виден в поле в Хохштеттене, Швейцария, пятница, 23 августа 2024 г. Авторское право Peter Schneider/' KEYSTONE / PETER SCHNEIDER
Авторское право Peter Schneider/' KEYSTONE / PETER SCHNEIDER
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Защитники окружающей среды хотели усилить меры по защите биоразнообразия Швейцарии, но у них не вышло

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Нет увеличению биоразнообразия, вернее тратам на это! Такой ответ экологам дало большинство граждан Конфедерации на референдуме в воскреснье. Нынешний плебисцит в Швейцарии превратился в голосование между экологически настроенными избирателями, которые хотят усилить защиту биоразнообразия, и теми, кто утверждает, что это слишком дорого.

Швейцария, известная своими чистейшими озерами и величественными альпийскими вершинами, входит в число богатейших стран мира, чей растительный и животный мир требует защиты.

Результат (только 37% участников поддержали инциативу) сообщил о том, что первоначальный энтузиазм по отношению к предложению, предусматривающему увеличение государственного финансирования для поощрения фермеров и других лиц к выделению земель и водных путей для развития дикого ландшафта, ослабел. Предложение также разрешало бы в случае победы увеличить общую площадь, отведенную под неиспользуемые в сельском хозяйстве зеленые насаждения.

Федеральное правительство - парламент и исполнительная власть - выступало против плана, как и многие сельские избиратели и главная правая партия страны. Они утверждают, что он слишком дорогостоящий; на защиту биоразнообразия уже и так тратится 630 миллионов евро в год. Они опасаются, что пострадает экономическое развитие.

По оценкам Федерального совета, принятие инициативы обошлось бы национальным и местным органам власти еще как минимум в 420 миллионов евро. Инициатива также, например, запретила бы в случае победы строительство новых железнодорожных линий через охраняемый луг - даже если такой луг будет отведен под застройку в другом месте, говорится в документе.

"Принятие инициативы по сохранению биоразнообразия серьезно ограничит (устойчивое) производство энергии и продуктов питания, ограничит использование лесов и сельских районов для туризма и сделает строительство более дорогим", - утверждала кампания за голосование "против" на своем сайте. "Да - биоразнообразию, но НЕТ - инициативе экстремального биоразнообразия".

Сторонники инициативы, между тем, указывали на истощение природных ресурсов Швейцарии и угрозу пчелам, лягушкам, птицам, мхам и другим представителям дикой природы. Они утверждали, что охраняемые зеленые зоны являются "главным капиталом для туризма" и их увеличение будет способствовать развитию местной экономики.

"Диверсифицированная природа гарантирует чистоту воздуха, питьевой воды, опыление, плодородие почвы и наши запасы продовольствия, - заявлял комитет, поддерживающий эту идею. - Но в Швейцарии биоразнообразие страдает. Одна треть всех видов растений и животных находится под угрозой исчезновения или уже исчезла".

Организация экономического сотрудничества и развития - аналитический центр, членами которого являются 38 преимущественно богатых стран, - подготовила сравнительный анализ угроз для растительного и животного мира. Швейцария входит в четверку стран с наибольшим количеством видов, находящихся под угрозой исчезновения, во всех восьми категориях дикой природы.

Голосование - часть последних швейцарских референдумов, которые проводятся четыре раза в год, чтобы дать избирателям возможность напрямую влиять на формирование политики в стране с населением около девяти миллионов человек.

Еще один общенациональный вопрос, вынесенный на рассмотрение в этот раз, - это план пенсионной реформы, поддерживаемый правительством, который также не был принят (32% за).

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