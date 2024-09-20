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Нидерланды: полиция расследует нападение с ножом в Роттердаме

На этом снимке, сделанном на основе видео, предоставленного Media TV, сотрудники реагируют на инцидент с поножовщиной в Роттердаме.
На этом снимке, сделанном на основе видео, предоставленного Media TV, сотрудники реагируют на инцидент с поножовщиной в Роттердаме. Авторское право Media TV via AP
Авторское право Media TV via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По словам полицейских, свидетели утверждают, что предполагаемый убийца выкрикивал "Аллаху акбар", когда наносил удары ножом.

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Полиция Роттердама обращается к свидетелям нападения с нодом в Роттердаме, в результате которой в четверг один человек был убит, а другой тяжело ранен.

32-летний мужчина из Роттердама был убит, а 33-летний швейцарец получил серьёзные ранения в нападения с ножом возле моста Эразма.

Подозреваемый был арестован в портовом городе в четверг вечером после того, как его схватили прохожие и полиция.

О мотиве нападения ничего не было сказано, но правоохранители заявили, что, по словам свидетелей, нападавший кричал "Аллаху акбар".

Подозреваемый - 22-летний мужчина из города Амерсфорт в центре Нидерландов. Свидетели утверждают, что он напал на людей, вооружённый двумя большими ножами. В соответствии с правилами защиты частной жизни в Нидерландах полиция не разглашает личности подозреваемого и жертв.

Спортивный инструктор Рениэль Ренато Давид Литеция рассказал, что ударил преступника двумя палками после того, как увидел, что он напал на кого-то, сумел отобрать ножи и выбросить их.

Он рассказал Associated Press, что сначала подумал, что это драка.

"Но когда я побежал в том направлении, то увидел, что это не драка. Это был мужчина с двумя длинными ножами, который наносил удары другому молодому парню, а когда я начал кричать, он развернулся и начал бросаться на всех, кто был рядом с ним", - сказал Литеция.

Другой представитель полиции, Кристель Арнтц, сообщила, что нападавший, предположительно, атаковал одного человека на подземной парковке, а вторую жертву - на одном из концов моста через реку Новый Маас.

Арнтц также сказала, что пока рано говорить о мотивах нападения.

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