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Каракас отверг признание Европарламентом лидера оппозиции победителем

Сторонники Эдмундо Гонсалеса принимают участие в акции протеста в Мадриде, Испания, вторник, 10 сентября 2024 года.
Сторонники Эдмундо Гонсалеса принимают участие в акции протеста в Мадриде, Испания, вторник, 10 сентября 2024 года. Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Правительство Венесуэлы отвергло решение Евросоюза признать лидера оппозиции победителем недавних президентских выборов. В одобренной Европарламентом в четверг резолюции содержится призыв к партнёрам по ЕС признать кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы.

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Правительство Венесуэлы отвергло решение Евросоюза признать кандидата от оппозиции победителем недавних президентских выборов. Подконтрольная правительству Национальная ассамблея одобрила соглашение об "отмене" решения Европарламента.

В одобренной Европарламентом в четверг резолюции содержится призыв к партнерам по ЕС признать кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы. "За" признание Гонсалеса "законным и демократически избранным президентом" высказались 309 евродепутатов, 201 проголосовали "против", 12 воздержались.

После спорных июльских выборов оппозиция заявила о своей победе. Но Избирательный совет, который считают лояльным правительству, провозгласил победителем президента Николаса Мадуро, не сообщив подробных результатов голосования.

Текст, одобренный консервативным большинством палаты, аналогичен тексту, одобренному на прошлой неделе Конгрессом Испании, где Гонсалес нашёл прибежище после того, как несколько недель укрывался в голландском и испанском посольствах в Каракасе и вел переговоры о своём отъезде.

В четверг Мадуро кратко упомянул о решении Европарламента, сравнив его с поддержкой блоком бывшего лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Голосование в Европарламенте состоялось на следующий день после того, как Гонсалес признал, что для того, чтобы покинуть Венесуэлу (где на него выдан ордер на арест), высокопоставленные чиновники заставили его подписать письмо с признанием своего поражения. Его ранее обнародовал председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Прибытие Гонсалеса в Испанию обострило отношения между Мадридом и Каракасом. На прошлой неделе Родригес призвал к разрыву дипломатических и торговых отношений с Испанией.

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