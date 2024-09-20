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Глава британского МИДа призвал сограждан покинуть Ливан

Посетители кафе в южном пригороде Бейрута слушают речь лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы, 19 сентября 2024 г.
Посетители кафе в южном пригороде Бейрута слушают речь лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы, 19 сентября 2024 г. Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU, АР
Опубликовано Последние обновления
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Глава британского МИДа призвал сограждан покинуть Ливан на фоне усиливающихся опасений, что многомесячные перестрелки между "Хезболлах" и Израилем перерастут в полномасштабную войну.

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Накануне поздно вечером израильские самолеты нанесли удары по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ. Здесь добавили, что уничтожены до 100 ракетных установок и примерно 1000 стволов.

Израильские солдаты также оборудовали новую артиллерийскую позицию на контролируемых еврейским государством Голанских высотах в связи с ростом напряжённости на границе с Ливаном.

Усиливаются опасения, что продолжающиеся 11 месяцев перестрелки между двумя сторонами перерастут в полномасштабную войну. Глава британского МИДа призвал сограждан покинуть Ливан. Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что ситуация может быстро ухудшиться после серии взрывов, которые затронули боевую группировку "Хезболлах".

Между тем Израиль обвинил Иран и "Хезболлах" в бомбардировке миллионов израильтян текстовыми сообщениями с угрозами в связи с эскалацией конфликта. Национальное управление кибербезопасности заявило в четверг, что на мобильные телефоны по всей стране пришел поток текстовых сообщений на иврите, которые были ложно выданы за сообщения командования израильского тыла. Правительство заявило, что в среду вечером израильтянам было отправлено около 5 миллионов подозрительных SMS-сообщений. Было установлено, что Иран и ливанская "Хезболла" взломали израильского оператора мобильной связи и использовали учётные записи его клиентов.

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СМС-сообщение, попавшее в распоряжение Associated Press

Кибер-директорат Израиля охарактеризовал поток сообщений как “бесхитростную попытку посеять панику в обществе”.

Ни от "Хезболлах", ни от Ирана не последовало ответа на обвинения Израиля.

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