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На фестивале "Октоберфест" появятся металлодетекторы

Рабочие стоят на подъемной платформе во время строительных работ на территории Октоберфеста у главного входа на фестиваль в Мюнхене, Германия
Рабочие стоят на подъемной платформе во время строительных работ на территории Октоберфеста у главного входа на фестиваль в Мюнхене, Германия Авторское право Peter Kneffel/dpa via AP
Авторское право Peter Kneffel/dpa via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Октоберфест" усиливает меры безопасности после смертельного нападения с ножом на западе Германии.

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На легендарном немецком фестивале "Октоберфест" усилены меры безопасности.

В преддверии мероприятия, на которое, как ожидается, приедут около шести миллионов человек, власти предупредили посетителей, что им следует ожидать больших очередей на входе, поскольку впервые за 189-летнюю историю баварского пивного фестиваля будут установлены металлодетекторы.

Власти заявили, что нет никаких конкретных угроз для фестиваля, который начнется в эту субботу и продлится 16 дней.

Усиление мер безопасности произошло после нападения в городе Золинген 23 августа, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения.

В совершении нападения обвиняется 26-летний сириец, проситель убежища, который скрылся после того, как его прошение было отклонено и его не успели депортировать.

Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за это нападение, хотя и не представила доказательств.

Насилие потрясло Германию и вернуло проблемы миграции на первое место в политической повестке дня. Министерство внутренних дел на этой неделе ввело временный пограничный контроль. Закрытие границ продлится шесть месяцев и грозит стать испытанием для европейского единства.

Последствия нападения в Золингене и других недавних актов насилия по всей Германии будут ощущаться и на Октоберфесте. Впервые на фестивале будут использоваться ручные металлодетекторы, причем полиция и сотрудники службы безопасности будут применять их выборочно или в случае подозрительной активности. Посетителям фестиваля будет запрещено проносить ножи, стеклянные бутылки и рюкзаки.

Помимо 600 полицейских и 2 000 сотрудников службы безопасности, на территории фестиваля, которая будет огорожена, установят более 50 камер.

"Мы были вынуждены отреагировать на то, что в последние недели и месяцы участились случаи нападения с ножами", - заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер агентству AP во время экскурсии по территории фестиваля для представителей СМИ. "Мы сделаем все возможное, чтобы никто не пришел на Октоберфест с ножом или другим опасным оружием".

В боевой готовности

В 2016 году власти ужесточили меры в ответ на серию терактов, во время одного из которых немецкий подросток смертельно ранил девять человек в торговом центре Мюнхена, а затем покончил с собой.

Питер Нойманн, профессор исследований в области безопасности в Королевском колледже Лондона, говорит, что организаторы Октоберфеста применяют разумные подходы к обеспечению безопасности в свете событий в Золингене.

По его словам, экстремисты и группировки, подобные ИГ, ищут места, где атака привлечет внимание международной общественности и "вызовет большой ужас".

Французские власти заявили, что предотвратили нападения на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже и других городах, принимавших летние соревнования, в том числе на "израильские учреждения или представителей Израиля в Париже".

В Австрии власти в прошлом месяце арестовали 19-летнего подростка, который планировал на концерты Тейлор Свифт в Вене, чтобы убить десятки тысяч фанатов, который, как утверждается, были вдохновлен ИГ.

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Несмотря на то, что Октоберфест - масштабный фестиваль, и полиции будет сложно полностью обезопасить его, организаторы уверены, что это можно сделать.

Организатор фестиваля Клеменс Баумгертнер пообещал, что фестиваль будет безопасным общественным пространством - возможно, "самым безопасным местом в Германии".

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