Красное море: новая попытка "спасти" горящий греческий танкер "Сунион"

Буксировка танкера, подбитого хуситами, необходима для того, чтобы предотвратить предотвратить разлив нефти в Красном море.

РЕКЛАМА

Началась новая попытка спасти нефтяной танкер "Сунион", горящий в Красном море после атак йеменских хуситов, сообщила в субботу военно-морская миссия Европейского союза.

На опубликованных снимках, сделанных в субботу, видно, как корабли миссии ЕС Aspides ("Щиты") корабли сопровождают судно, направляющееся к нефтяному танкеру под греческим флагом.

По данным издания "Катимерини", в операции задействовано греческое спасательное судно Aigaion Pelagos.

Миссия "активно участвует в этой сложной операции, создавая безопасную обстановку, необходимую для проведения буксировки", – заявили в ЕС.

"Сунион" дрейфует в 72 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, Йемен. На его палубе по-прежнему фиксируются возгорания.

Танкер впервые подвергся нападению хуситов в среду 21 августа, и на следующий день его 25 членов экипажа (23 филиппинца и двое россиян), а также четыре сотрудника частной охраны, были переправлены французским эсминцем в Джибути. На борту была заложена взрывчатка.

Позже группировка согласилась разрешить буксирам и спасательным судам добраться до повреждённого танкера, перевозившего 150 тысяч тонн нефти, вняв аргументам о риске экологической катастрофы.

С начала войны в Газе хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по более чем 80 судам.