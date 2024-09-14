NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Красное море: новая попытка "спасти" горящий греческий танкер "Сунион"

Горящий танкер "Сунион" дрейфует в Красном море после серии атак хуситов, его буксировка несколько раз откладывалась.
Горящий танкер "Сунион" дрейфует в Красном море после серии атак хуситов, его буксировка несколько раз откладывалась. Авторское право European Union's Operation Aspides/European Union's Operation Aspides
Авторское право European Union's Operation Aspides/European Union's Operation Aspides
By Alexander KazakevichEuronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Буксировка танкера, подбитого хуситами, необходима для того, чтобы предотвратить предотвратить разлив нефти в Красном море.

РЕКЛАМА

Началась новая попытка спасти нефтяной танкер "Сунион", горящий в Красном море после атак йеменских хуситов, сообщила в субботу военно-морская миссия Европейского союза.

На опубликованных снимках, сделанных в субботу, видно, как корабли миссии ЕС Aspides ("Щиты") корабли сопровождают судно, направляющееся к нефтяному танкеру под греческим флагом.

По данным издания "Катимерини", в операции задействовано греческое спасательное судно Aigaion Pelagos.

Миссия "активно участвует в этой сложной операции, создавая безопасную обстановку, необходимую для проведения буксировки", – заявили в ЕС.

"Сунион" дрейфует в 72 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, Йемен. На его палубе по-прежнему фиксируются возгорания.

Танкер впервые подвергся нападению хуситов в среду 21 августа, и на следующий день его 25 членов экипажа (23 филиппинца и двое россиян), а также четыре сотрудника частной охраны, были переправлены французским эсминцем в Джибути. На борту была заложена взрывчатка.

Позже группировка согласилась разрешить буксирам и спасательным судам добраться до повреждённого танкера, перевозившего 150 тысяч тонн нефти, вняв аргументам о риске экологической катастрофы.

С начала войны в Газе хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по более чем 80 судам.

Дополнительные источники • Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Красном море третий день горит атакованный хуситами греческий танкер

Французский эсминец снял экипаж с атакованного танкера в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы возобновили атаки

нефтяной танкер Красное море хуситы