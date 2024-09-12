By Euronews

В сентябре прошлого года вооружённые сербы напали на косовских полицейских

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Косовские власти предъявили обвинения по делу о «перестрелке в Баньске» — вооружённом столкновении между полицией и косовскими сербами в сентябре прошлого года.

По данным Приштины, несколько десятков косовских сербов напали на полицейских, убив одного из них, и укрылись в православном монастыре. В результате штурма погибли ещё три человека.

Обвинения выдвинуты в адрес 45 человек. При этом предполагаемый лидер нападавших сейчас находится в Сербии; его задержали сразу после нападения, но после разбирательств в Белграде отпустили.

В Косове обвинили Белград в подготовке вооружённой группы. В Сербии это отрицают, осуждают на падение на полицейских, но заявляют, что в произошедшем виноваты косовские власти, чья политика, по мнению Белграда, спровоцировала местных сербов на агрессивные действия.