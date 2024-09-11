23 года со дня терактов 11 сентября

By Euronews

Президент и кандидаты в президенты почтили память погибших

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Президент США и кандидаты в президенты и вице-президенты приехали в Нью-Йорк, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября, которые произошли 23 года назад.

Церемония состоялась в Мемориальном парке на том месте, где раньше стояли «башни-близнецы» Всемирного торгового центра.

По традиции, политики не выступают с речами на памятных мероприятиях — чтобы не отвлекать внимание от выживших и родственников погибших.

Позже демократы Джо Байден и Камала Харрис отправились в Пентагон, ставший целью атаки третьего самолёта, а республиканцы Дональд Трамп и Джей ди Венс поехали в Пенсильванию, на место падения четвёртого захваченного террористами самолёта, пассажиры которого пытались помещать угонщикам.

Теракты 11 сентября 2001 года считаются крупнейшими в истории, их жертвами стали почти 3000 человек. Из них более 2,5 тысяч погибли в башнях-близнецах ВТЦ.

При этом следствие в отношении троих предполагаемых организаторов терактов продолжается до сих пор. Летом этого года было объявлено, что обвиняемые готовы пойти на сделку со следствием, признав вину по всем пунктам, включая убийства, чтобы в обмен избежать смертной казни.

Однако уже спустя несколько дней сделку фактически отменил министр обороны США, сняв полномочия с военного следователя, которая работала с обвиняемыми в тюрьме Гуантанамо.