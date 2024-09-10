By Euronews и AP, EBU

По меньшей мере 40 человек погибли, 60 получили ранения в результате израильского удара по палаточному лагерю в Муваси, где проживали перемещённые в результате войны в Газе палестинцы, сообщили официальные лица автономии. Израиль заявил, что нанес удар по командно-диспетчерскому центру ХАМАС.

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По меньшей мере 40 человек погибли, 60 получили ранения в результате израильского удара по палаточному лагерю в Муваси, в котором проживали перемещённые в результате войны в Газе палестинцы, сообщили официальные лица автономии.

Израиль заявил, что нанес удар по "командно-диспетчерскому центру боевиков ХАМАС". В ЦАХАЛ добавили, что использовали высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Хамас опубликовал заявление, в котором отрицается присутствие каких-либо боевиков в этом районе.

Муваси - скопление переполненных палаточных лагерей вдоль побережья Газы, которые Израиль объявил гуманитарной зоной для сотен тысяч гражданских лиц, ищущих убежища от войны между Израилем и ХАМАС.

Силы гражданской обороны, действующие при правительстве ХАМАС, сообщили, что в результате авиаудара были обнаружены тела 40 человек, поиски людей продолжаются. По их данным, целые семьи были убиты в своих палатках.

По словам очевидцев, удар был нанесен сразу после полуночи и вызвал пожар. Больница Насера в Хан-Юнисе, принимавшая пострадавших, сообщила, что после удара сюда были доставлены около двух десятков тел.

Израиль обвиняет ХАМАС в гибели мирных жителей, поскольку боевики часто действуют в жилых районах и размещают туннели, ракетные установки и другую инфраструктуру вблизи домов, школ и мечетей.

Ни Израиль, ни ХАМАС не представили доказательств в обоснование своих заявлений.

Война привела к огромным разрушениям и перемещению около 90% населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек. Противостояние было спровоцировано нападением боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года, убивших 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитивших 250, около ста из них до сих пор удерживаются.