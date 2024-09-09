Апостольское турне папы римского: Восточный Тимор

Папа римский Франциск прибыл с визитом в Восточный Тимор. Это третий пункт его апостольского турне по государствам Азиатско-Тихоокеанского региона

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Восточный Тимор стал третьим этапом поездки папы римского Франциска по Юго-Восточной Азии и Океании. Визит понтифика призван поддержать одну из беднейших стран мира в её восстановлении после кровавой борьбы за независимость: увенчавшаяся успехом более 20 лет тому назад, она унесла жизни около 200 000 человек.

Приезд Франциска пришёлся на 25-ю годовщину поддержанного ООН референдума, открывшего путь к независимости от Индонезии.

Население Восточнрого ТИмара - 1,3 млн человек. Около 98% из них - католики; эта страна считается самой католической в мире за пределами Ватикана.

Во вторник папа отслужит мессу, на которую, как ожидается, соберётся около 700 000 человек.

Это первый визит главы римско-католической церкви в Восточный Тимор с 1989 года, когда он еще был оккупирован Индонезией. Тогда здесь побывал папа Иоанн-Павел Второй.