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Как Катар чтит морские и нефтяные традиции: уникальный аквапарк, корабли дау и охрана морской среды

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Как Катар чтит морские и нефтяные традиции: уникальный аквапарк, корабли дау и охрана морской среды
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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Жизнь катарцев неразрывно связана с водой, от туризма до охраны морской среды и судостроения. Нефтяной аквапарк Meryal, инициативы по защите китовых акул, черепах и дюгоней и мастер, хранящий старинные секреты строительства кораблей дау, — в Катаре ценят всю многогранность своего морского наследия.

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В летние месяцы большинство жителей уезжают в более прохладный климат.  А для остающихся нет лучшего способа освежиться, чем окунуться в воду. Именно так и поступила команда Qatar 365. Сначала Аадель Халим посетил новейший и крупнейший аквапарк страны Meryal и узнал, что он создан в честь нефтегазовой индустрии Катара. Парк произвел фурор в регионе благодаря захватывающим аттракционам и уникальной концепции. Конструкции с эффектом ржавчины, аттракционы с причудливыми названиями и маскот аквапарка по имени «Нефтяной» символизируют поворотный момент в экономической истории Катара.

Лайла Хумайра отправилась к более спокойным водам и открыла для себя необыкновенную морскую фауну Катара. Она встретилась с Джассимом Лари, возглавляющим отдел морской природы в Министерстве окружающей среды и изменения климата. Как истинный любитель природы, Джассим считает своим долгом сохранение биоразнообразия Катара. От китовых акул до черепах и мангровых лесов — правительство реализует несколько инициатив, чтобы обеспечить процветание этих видов в будущие десятилетия.

Наконец, Лайла встретилась с Ахмедом Джассимом Альсайегом и получила эксклюзивную возможность увидеть, как строятся традиционные корабли дау. Эти деревянные суда играли важнейшую роль в морской истории Катара. Именно благодаря ним Катар открыл богатые запасы жемчуга и прибыльные торговые пути. Ахмед проектирует дау уже 30 лет. Постепенно он начал применять современные инструменты для строительства дау в традиционной форме. Ахмед сохраняет древние техники кораблестроения в рукописях и чертежах, чтобы молодые инженеры могли научиться этому мастерству и передать его дальше.

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Море Защита окружающей среды Катар Фауна и флора Вода Навигация