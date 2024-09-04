Популярный район Будапешта может запретить AirBnb

By Euronews

Быть или не быть? Жители 6-го округа Будапешта проголосуют по вопросу о краткосрочной аренде через AirBnb.

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Шестой округ Будапешта - один из самых популярных у туристов, приезжающих в столицу Венгрии. В надежде заработать собственники жилья превращают целые дома в мини-отели и постоянно повышают цены. Будапештцы говорят, что туристы вытесняют горожан. Жители района принимают участие в двухнедельном референдуме по вопросу запрета сдачи квартир через ресурс AirBnb. Некоторые считают, что это не решит проблему.

Житель 6-го округа Будапешта: "Я не думаю, что полный запрет - это правильный подход, но аренду жилья надо регулировать. Правда, даже при таком регулировании источник некоторых проблем останется".

Краткосрочную аренду через AirBnb ограничили во многих городах Европы. По словам мэра шестого округа, голосование необходимо для изменения муниципального закона.

Тамаш Шопрони, мэр 6-го округа Будапешта: "К сожалению, причина, по которой мы задаем этот вопрос, заключается в том, что у нас нет других законодательных возможностей. Действия муниципалитетов весьма ограничены".

В настоящее время в районе более 7% жилья (более 2200 объектов) используется для краткосрочной аренды. Это приносит району ежегодный доход, но в то же время приводит к росту цен цен на недвижимость.

Адам Мадьяр, Euronews: "Как и в других крупных городах, многие арендодатели в Будапеште сдают свои квартиры гостям, даже не встречаясь с ними. Вот почему верным признаком того, что в здании много съемщиков от Airbnb, является наличие на двери большого количества ящиков для ключей".

В шестом районе Будапешта проживает порядка 38 тысяч человек. Референдум будет признан действительным при любой явке. Муниципалитет обещает, что, если проголосуют даже несколько тысяч жителей, будет принят указ на основе результата плебисцита.