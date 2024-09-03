Мост в Косовской Митровице останется закрыт

By Euronews

Проезд транспортных средств через главный мост Косовской Митровицы не будет разрешен в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Косова Альбин Курти, который ранее объявил об открытии моста.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Косова Альбин Курти смягчил свое предыдущее заявление об отмене ограничений на пересечение моста в начале августа, которые вызвали раздражение в сербской общине. Он заявил, что мост останется пока закрыт, после встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, который посетил Косово в конце августа.

Курти объяснил своё решение так:

"Все эти встречи, конечно, очень важны. И мы также обсуждали вопрос открытия центрального моста через реку Ибар в Митровице, по которому мы провели все необходимые консультации. Однако работы по техническому обслуживанию также важны, например, работа с предварительным проектом по физической устойчивости моста".

Мост через реку Ибар соединяет север и юг Митровицы, где соответственно проживают сербское меньшинство и албанское большинство.

Когда было объявлено о планах открытия моста для транспортных средств, сербская община, правительство Белграда, ЕС и НАТО выразили обеспокоенность тем, что этот шаг усилит этническую напряженность и повлияет на безопасность этнических сербов. После объявления сотни людей собрались в знак протеста у моста, который стал символом разделенного города.

Тем не менее, по словам сербской общины, премьер-министр Курти изменил свое решение только после визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Приштину.

Леарт Хоха, главный редактор албанского телевидения A1:

"Он (Курти) примерно знает, где проходит красная линия, он знает, что мост не может быть открыт в одностороннем порядке. Пока он мог продвигать односторонние шаги, он их продвигал. А на деле оказалось, что зашёл слишком далеко".

И сербы, и албанцы Косова признают, что роль США, ЕС и КФОР по-прежнему имеет решающее значение, когда речь идет о межобщинной безопасности

Миодраг Маринкович, НПО CASA:

"Когда люди посещают такие (закрытые) встречи, они говорят более прямолинейно, чем на публике. Хотя у нас сложилось впечатление, что подход США (дипломатии) к публичным выступлениям в отношении Альбинга в последнее время стал жестче"

Один из пунктов соглашения между Белградом и Приштиной, достигнутого при посредничестве ЕС в 2015 году, заключается в том, чтобы дать зеленый свет транзиту автотранспортных средств по мосту Ибар. По этому соглашению на мосту Ибар должен быть развёрнут контрольно-пропускной пункт КФОР.

Белград осудил намерение Приштины открыть мост в одностороннем порядке, заявив, что это попытка спровоцировать конфликт.