NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Нетаньяху: войска не покинут Филадельфийский коридор

Биньямин Нетаньяху разъясняет важность контроля над Филадельфийским коридором
Биньямин Нетаньяху разъясняет важность контроля над Филадельфийским коридором Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Вывод войск был одним из главных требований ХАМАС на новых переговорах о прекращении огня

РЕКЛАМА

Израильские войска не покинут так называемый Филадельфийский коридор — границу между Сектором Газа и Египтом. Об этом заявил премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху. По его словам, контроль над приграничной полосой жизненно важен для Израиля — для того, чтобы предотвратить поставки оружия и помощи боевикам ХАМАС. После захвата коридора в прошлом году, военные обнаружили и уничтожили там десятки тоннелей для контрабанды.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

«Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС больше не будет править Газой. Мы вышвырнем их вон. Для этого нужна военная победа, а также политическая победа, чтобы уничтожить их правление».

Вывод израильских войск с египетской границы был одним из главных требований ХАМАС на новых переговорах о прекращении огня. Американские дипломаты выразили весьма серьёзное разочарование действиями Нетаньяху, который, по заявлениям из Вашингтона, фактически сорвал переговоры своим отказом вывести войска.

Related

Резкой критике Нетаньяху подвергают и на родине. Ранее в Секторе Газа были обнаружены тела шести заложников, предположительно убитых всего за несколько дней до того. Противники премьер-министра утверждают, что их жизни могло спасти прекращение огня.

В понедельник в Израиле состоялась забастовка и акция протеста — одна из крупнейших с начала войны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Вернуть заложников!": бастующие в Израиле требуют заключить сделку с ХАМАС

ЦАХАЛ: шесть заложников были убиты в Рафахе незадолго до прихода военных

Израиль и ХАМАС договорились о перерыве в боевых действия для вакцинации детей от полиомиелита

Израиль Сектор Газа Египет Биньямин Нетаньяху Война Израиля с ХАМАС