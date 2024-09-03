Нетаньяху: войска не покинут Филадельфийский коридор

By Euronews

Вывод войск был одним из главных требований ХАМАС на новых переговорах о прекращении огня

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Израильские войска не покинут так называемый Филадельфийский коридор — границу между Сектором Газа и Египтом. Об этом заявил премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху. По его словам, контроль над приграничной полосой жизненно важен для Израиля — для того, чтобы предотвратить поставки оружия и помощи боевикам ХАМАС. После захвата коридора в прошлом году, военные обнаружили и уничтожили там десятки тоннелей для контрабанды.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

«Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС больше не будет править Газой. Мы вышвырнем их вон. Для этого нужна военная победа, а также политическая победа, чтобы уничтожить их правление».

Вывод израильских войск с египетской границы был одним из главных требований ХАМАС на новых переговорах о прекращении огня. Американские дипломаты выразили весьма серьёзное разочарование действиями Нетаньяху, который, по заявлениям из Вашингтона, фактически сорвал переговоры своим отказом вывести войска.

Резкой критике Нетаньяху подвергают и на родине. Ранее в Секторе Газа были обнаружены тела шести заложников, предположительно убитых всего за несколько дней до того. Противники премьер-министра утверждают, что их жизни могло спасти прекращение огня.

В понедельник в Израиле состоялась забастовка и акция протеста — одна из крупнейших с начала войны.