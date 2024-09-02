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Правящая партия победила на досрочных выборах

Члены избирательной комиссии на одном из участков
Члены избирательной комиссии на одном из участков Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Наблюдатели озабочены фактическим отсутствием оппозиционных сил в парламенте

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В Азербайджане правящая партия президента Ильхама Алиева получила большинство по итогам парламентских выборов. По предварительным результатам, озвученным в Центризбиркоме, движение «Единый Азербайджан» получает 68 из 125 мест. При этом явка оказалась весьма низкой, к урнам пришли лишь чуть больше 37% избирателей.

Выборы были досрочными: они должны были состояться в ноябре, но в конце июня Ильхам Алиев распустил парламент: формально по предложению правящей партии, поскольку на ноябрь в Азербайджане запланировано сразу несколько крупных международных конференций.

В прошлом году в Азербайджане был принят закон о регистрации политических партий. Оппозиция назвала это документ антидемократическим и направленным на подавление всякого плюрализма в стране. Многие оппозиционные партии вынуждены были прекратить свою деятельность, большинство оставшихся бойкотировали голосование.

Так что помимо «Единого Азербайджана» в парламент вошли небольшие проправительственные движения и формально независимые депутаты, которые, по мнению оппозиции, на самом деле занимают провластную позицию.

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