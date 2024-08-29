Адвокаты Дурова: «залог будет выплачен в ближайшее время»

By Euronews

Основателя «Телеграм» отпустили под залог в 5 млн евро, предъявив обвинения по 12 пунктам

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Основатель и владелец «Телеграм» Павел Дуров покинул здание суда в Париже. Его поместили под судебный надзор, отпустив под залог в 5 миллионов евро. По словам его адвокатов, деньги будут выплачены в «ближайшее время».

Дурову предъявили целый ряд обвинений, в основном в бездействии на фоне использования его платформы для незаконной деятельности — включая торговлю наркотиками, распространение детской порнографии; а также в отказе о предоставлении данных о пользователях представителям закона.

По мнению адвокатов и сотрудников «Телеграма», абсурдно обвинять владельца в преступлениях, которые совершали другие пользователи.

Дурова задержали в субботу в аэропорту Парижа, куда он прилетел, несмотря на действующий ордер на арест. В России арест назвали политически мотивированным. Москва в своё время пыталась заблокировать работу «Телеграма», но позже каналами там обзавелись официальные лица и ведомства.

Действия французского правосудия защитил лично президент Макрон, ранее написавший в социальных сетях, что арест Дурова — не политический шаг, а часть независимого расследования.