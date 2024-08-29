By Euronews

Концерты Тейлор Свифт в Вене были запланированы на 8, 9 и 10 августа. За день до этого австрийские власти задержали двух человек, вероятно связанных с "Исламским государством". Выступления были отменены.

РЕКЛАМА

ЦРУ предупредило Австрию о возможном теракте на концерте Тейлор Свифт в Вене. Как заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, нападение планировали как минимум четыре человека, связанные с признанным террористическим во многих странах мира "Исламским государством".

"Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч на этом концерте, и я уверен, многих американцев", — подчеркнул он, выступая на ежегодной конференции американской разведки недалеко от Вашингтона.

По словам Дэвида Коэна, благодаря информации от США, власти Австрии смогли задержать злоумышленников. При обыске у некоторых из них были обнаружены материалы для изготовления бомб. Также известно, что задержанные имели доступ к концертной площадке в Вене.

Замглавы ЦРУ не уточнил, как именно американская разведка узнала о планируемом теракте, но отметил, что целью атаки несомненно был один из концертов Тейлор Свифт. Выступления были запланированы на 8, 9 и 10 августа и должны были пройти на стадионе "Эрнст Хаппель". Ожидалось, что их посетят около 200 тысяч человек.

За день до первого концерта австрийская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта, после чего все три выступления были отменены. В МВД Австрии тогда заявили, что один из задержанных, 19-летний гражданин Австрии, "присягнул на верность Исламскому государству". В последующие дни были задержаны еще двое подозреваемых.

Сама Тейлор Свифт впервые прокомментировала ситуацию после завершения всей европейской части тура The Eras Tour.

"Причина отмены наполнила меня новым чувством страха и огромной виной, потому что на эти концерты планировали прийти так много людей. Но еще я была благодарна властям за то, что благодаря им мы скорбели по концертам, а не по жизням", — написала она на своей странице в Инстаграме.

Как напоминает The New York Times, ранее ЦРУ подобным образом предупреждала о возможных терактах ячейки "Исламского государства" "Вилаят Хорасан" власти России и Ирана, которые однако всё же не смогли предотвратить теракт в московском "Крокус Сити Холле" и на кладбище в иранском Кермане, где проходила мемориальная служба в память об одном из генералов Корпуса стражей исламской революции.

Предупреждения о возможных терактах не всегда привлекают много внимания, отметил в своем выступлении Дэвид Коэн. Но действия австрийских властей были другими, что помогло спасти сотни жизней, подчеркнул он.