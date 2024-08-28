ХАМАС подтвердил, что в операции ЦАХАЛ на Западном берегу убиты боевики группировки

By Euronews

В Армии обороны Израиля заявляют, что масштабная операция только набирает обороты и может продлиться несколько дней.

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Израильские силы проводят масштабную операцию на территории Западного берега реки Иордан. В ЦАХАЛ заявили, что убиты по меньшей мере 10 боевиков ХАМАС. В радикальной исламистской группировке подтвердили, что убиты 10 ее вооруженных членов.

Власти Израиля заявляют, что операция с применением авиации и наземных сил направлена на сдерживание атак на страну с использованием поставляемого Ираном оружия.

Армия обороны Израиля заявила, что операции на Западном берегу, одни из самых масштабных за последние годы, вероятно, продлятся несколько дней.

В ЦАХАЛ заявили, что "крупные силы" вошли в Дженин, а также в Тулькарм и лагерь беженцев Аль-Фараа, построенный еще во время войны на Ближнем Востоке 1948 года, все эти района находятся на севере Западного берега.

В Палестинской администрации заявили, что проведение масштабной операции на Западном берегу одновременно с войной в секторе Газа "приведет к ужасным и опасным результатам".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что операции были направлены на "подрыв исламско-иранских террористических инфраструктур".

"Иран работает над созданием восточного террористического фронта против Израиля на Западном берегу по образцу Газы и Ливана, финансируя и вооружая террористов и осуществляя контрабанду современного оружия из Иордании", — заявил Кац.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас объявил, что прерывает визит в Саудовскую Аравию и возвращается на Западный берег.

Израиль захватил Западный берег, Газу и восточный Иерусалим в войне 1967 года.