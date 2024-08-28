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Крупнейшая за годы операция Израиля на Западном берегу

Израильские военные на Западном берегу
Израильские военные на Западном берегу Авторское право AP Photo/Majdi Mohammed
Авторское право AP Photo/Majdi Mohammed
By Euronews
Опубликовано
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СМИ отмечают, что таких масштабных действий Израиль не разворачивал со времён Второй интифады

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Израиль в среду начал беспрецедентную по масштабам операцию на Западном берегу Иордана.

Войска регулярно проводят рейды на палестинских территориях с начала войны против ХАМАС. Однако нынешняя операция, по данным СМИ, стала первой за два десятка лет, когда израильские войска вошли сразу в несколько городов. Транспортное сообщение в этих районах блокировано.

Представители ЦАХАЛа заявили, что «крупные силы» вошли в Дженин, который в Израиле называют оплотом боевиков, в Тулькарм и лагерь беженцев Аль-Фараа. СМИ сообщают также о действиях в городах Наблус и Тубас. При этом отмечается, что эти рейды были первым этапом ещё более масштабной операции, направленной на предотвращение нападений на Израиль. Военные отметили, что эвакуация мирных жителей не планируется.

Сообщается по меньшей об 11 погибших палестинцев: пять человек погибли в результате авиаудара в лагере беженцев Аль-Фараа, а еще шесть — при ударе беспилотника и во время вооруженных столкновений в Дженине.

Израильское командование заявляет, что по крайней мере 9 человек были боевиками.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что операция направлена на уничтожение инфраструктуры «иранско-палестинского террора», обвинив Тегеран в намерении открыть «второй фронт» против Израиля на Западном берегу.

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